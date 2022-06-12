Обстріл Чорткова 4 крилатими ракетами був дуже несподіваним. На щастя, цією атакою ворогу не вдалося забрати життя жодного мирного мешканця міста.

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Постраждалі від обстрілу Чорткова: яка ситуація

Як повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш, внаслідок ракетного обстрілу Чорткова серйозно постраждали 10 людей. Усі вони досі перебувають у лікарнях.

Також відомо, що частина людей після отримання медичної допомоги повернулися додому. Загалом після обстрілів по допомогу до медичних працівників звернулися 23 людини.

Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості. Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину,

– повідомив Труш.

Окрім того, він подякував медикам, які, ризикуючи життям, виїжджали на допомогу постраждалим ще до закінчення повітряної тривоги.

Обстріл Чорткова: що відомо

11 червня приблизно о 22:00 мешканці Чорткова почули вибухи. Ударна хвиля пошкодила вікна у будинках, були й інші руйнування. Ворог пошкодив газову трубу, тому газопостачання тимчасово відключили.

Від ворожого вогню постраждали 4 будинки та один військовий об'єкт. Загиблих від ворожих снарядів немає.

Як з'ясували згодом, росіяни запустили по Чорткову 4 крилаті ракети типу "Калібр". На щастя, люди не проігнорували сигналу повітряної тривоги, що врятувало багато життів.

Росіяни намагалися поширити фейк про те, що їм нібито вдалося знищити склади з боєприпасами, хоча до реальності це не має абсолютно жодного стосунку.

Війна Росії проти України: останні події

В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Він стався під будівлею, де були російські окупанти. Росіяни почали бідкатися про поранених.

Героїчна боротьба наших захисників та захисниць за Сєвєродонецьк триває. На жаль, в одному з боїв загинув іноземний доброволець, колишній британський військовий Джордан Гетлі.

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