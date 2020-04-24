Как мусульмане Украины будут отмечать Рамадан во время карантина: детали

В ночь на 24 апреля 2020 года мусульмане всего мира встретили священный месяц Рамадан. Пост совпал с глобальной пандемией коронавируса, что повлияло на порядок проведения традиционных мероприятий в Украине.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей фейсбук-странице, поздравляя верующих, отметил особенности проведения Рамадана в этом году из-за угрозы коронавируса.

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Как мусульманам праздновать Рамадан дома

Привычные коллективные молитвы, которые ранее ежегодно происходили в мечетях, теперь будут проходить дома с участием членов семьи.

В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов.

Также Духовное управление мусульман Украины организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.

Впервые за все годы, я вижу такой Рамадан – без совместных ифтаров, ночных молитв в мечети, и даже без джума-намаза. Это испытание не могло обойти нас, ведь все, что приказал Всевышний Аллах – состоится. И это является экзаменом на прочность нашей веры, когда каждый не в кругу единоверцев, а своими силами должен проявлять твердость веры, терпения и щедрость. Но большая награда ждет за большие испытания, и мы должны пройти и это,

– подчеркнул Исмагилов.

С началом поста мусульман также поздравил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров. Он заявил, что придет время, когда крымские татары будут отмечать священный месяц Рамадан в Крыму, который будет освобожден от российской оккупации.

Обратите внимание! В Саудовской Аравии из-за пандемии полностью закрыли на неопределенное время две главные исламские святыни – заповедную мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине. Ранее, 17 марта, саудовские власти запретили молитвы во всех мечетях.



Некоторые мусульмане выходят на молитвы рядом со своими домами или рядом с закрытыми мечетями.

Что известно о Рамадане?

Это месяц поста для мусульман, во время которого нужно воздерживаться от еды, питья и интимной близости от рассвета до заката в течение всего месяца.



В мире насчитывается около 1,8 миллиарда мусульман, это почти 24% населения мира.