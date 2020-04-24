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      Як мусульмани України відзначатимуть Рамадан під час карантину: деталі

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      Саїд Ісмагілов / islam.in.ua/ua

      У ніч на 24 квітня 2020 року мусульмани всього світу зустріли священний місяць Рамадан. Піст співпав із глобальною пандемією коронавірусу, що вплинуло на порядок проведення традиційних заходів в Україні.

      Муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов на своїй фейсбук-сторінці, вітаючи віруючих, відзначив особливості проведення Рамадану цього року через загрозу коронавірусу.

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      Як мусульманам відзначатимуть Рамадан цього року

      • Звичні колективні молитви, які раніше щорічно відбувалися в мечетях, тепер відбуватимуться вдома за участю членів сім'ї.
      • Цього року у зв'язку зі складною ситуацією Духовне управління мусульман України збільшило кількість онлайн-проєктів.
      • Також Духовне управління мусульман України організувало систему роздачі продуктових наборів для проведення мусульманами іфтарів удома.

      Вперше за всі роки, я бачу такий Рамадан – без спільних іфтарів, нічних молитов в мечеті, і навіть без джума-намазу. Це випробування не могло обійти нас, адже все що наказав Всевишній Аллах – відбудеться. І це є іспитом на міцність нашої віри, коли кожен не в колі одновірців, а своїми силами, повинен проявляти твердість віри, терпіння і щедрість. Але велика нагорода чекає за великі випробування, і ми повинні пройти і це,
      – наголосив Ісмагілов.

      З початком посту мусульман також привітав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Він заявив, що прийде час, коли кримські татари відзначатимуть священний місяць Рамадан в Криму, який буде звільнений від російської окупації.

      Зверніть увагу! У Саудівській Аравії через пандемію повністю закрили на невизначений час дві головні ісламські святині – заповідну мечеть в Мецці і Мечеть пророка в Медині. Раніше, 17 березня, саудівська влада заборонила молитви у всіх мечетях. 

      Деякі мусульмани виходять на молитви поруч зі своїми будинками або поруч з закритими мечетями.

      Що відомо про Рамадан? Це місяць посту для мусульман, під час якого потрібно утримуватися від їжі, пиття і інтимної близькості від світанку до заходу сонця протягом всього місяця.

      У світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман, це майже 24% населення світу.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Карантин в Україні 2020 Кримські татари Рефат Чубаров Релігія Іслам
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