Як мусульмани України відзначатимуть Рамадан під час карантину: деталі

У ніч на 24 квітня 2020 року мусульмани всього світу зустріли священний місяць Рамадан. Піст співпав із глобальною пандемією коронавірусу, що вплинуло на порядок проведення традиційних заходів в Україні.

Муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов на своїй фейсбук-сторінці, вітаючи віруючих, відзначив особливості проведення Рамадану цього року через загрозу коронавірусу.

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Як мусульманам відзначатимуть Рамадан цього року

Звичні колективні молитви, які раніше щорічно відбувалися в мечетях, тепер відбуватимуться вдома за участю членів сім'ї.

Цього року у зв'язку зі складною ситуацією Духовне управління мусульман України збільшило кількість онлайн-проєктів.

Також Духовне управління мусульман України організувало систему роздачі продуктових наборів для проведення мусульманами іфтарів удома.

Вперше за всі роки, я бачу такий Рамадан – без спільних іфтарів, нічних молитов в мечеті, і навіть без джума-намазу. Це випробування не могло обійти нас, адже все що наказав Всевишній Аллах – відбудеться. І це є іспитом на міцність нашої віри, коли кожен не в колі одновірців, а своїми силами, повинен проявляти твердість віри, терпіння і щедрість. Але велика нагорода чекає за великі випробування, і ми повинні пройти і це,

– наголосив Ісмагілов.

З початком посту мусульман також привітав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Він заявив, що прийде час, коли кримські татари відзначатимуть священний місяць Рамадан в Криму, який буде звільнений від російської окупації.

Зверніть увагу! У Саудівській Аравії через пандемію повністю закрили на невизначений час дві головні ісламські святині – заповідну мечеть в Мецці і Мечеть пророка в Медині. Раніше, 17 березня, саудівська влада заборонила молитви у всіх мечетях.



Деякі мусульмани виходять на молитви поруч зі своїми будинками або поруч з закритими мечетями.

Що відомо про Рамадан? Це місяць посту для мусульман, під час якого потрібно утримуватися від їжі, пиття і інтимної близькості від світанку до заходу сонця протягом всього місяця.



У світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман, це майже 24% населення світу.