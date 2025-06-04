Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Що відомо про атаку на Одесу

Так, близько 1 години ночі з'явилися повідомлення про вибухи в Одесі. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!

– написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер після вибухів.

Незадовго до цього Повітряні сили попередили одеситів про "Шахеди" у напрямку міста. Традиційно ворог атакує з акваторії Чорного моря.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, 3 червня Росія вперше за час війни атакувала Миколаївську область ракетою "Кинджал". Ворог цілився в портову інфраструктуру – обійшлося без суттєвих пошкоджень.