Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телебачення.

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Що відомо про атаку на Миколаївщину

Близько 10:00 у вівторок, 3 червня, в Миколаєві чули вибух. Атака сталася, коли повітряна тривога була по всій Україні. Вперше за час повномасштабного вторгнення по Миколаївській області росіяни вдарили ракетою "Кинджал". Повітряна ціль впала в передмісті, а ціллю агресора була портова інфраструктура.

"Кинджал" дійсно застосовано вперше. Удар був по портовій інфраструктурі без суттєвих пошкоджень. Це не місто, а передмістя. На мою думку, ворог не досягнув мети завдяки нашим Силам оборони. Вони атакували обʼєкт у порту; що вони там шукали, невідомо, бо влучили в землю,

– розповів Кім.

Ракета, на щастя, не влучила в будинки чи інші об'єкти, а впала поруч із будівлею портової інфраструктури. За словами начальника ОВА, пошкоджень там немає. Було лише невелике загоряння трави та самого приміщення. Рятувальники оперативно приборкали вогонь.

Віталій Кім додав, що порт, по якому окупанти хотіли здійснити удар, не працює вже три роки. Там не працюють люди та нема інфраструктури, яка б працювала над потребами Сил оборони.

До слова, Кім наголосив, що порти в Миколаєві не працюватимуть до закінчення бойових дій через загрозу обстрілу суден з окупованої Кінбурнської коси.

Нагадаємо, Росія має значні запаси ракет, зокрема "Іскандер-М", "Кинджал", "Калібр" та інші, тож завдавати ракетних ударів по Україні ворожа армія здатна. Однак сигналів про підготовку масованої атаки Повітряні Сили ЗСУ наразі не мають.