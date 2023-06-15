Владимир Зеленский вечером 15 июня рассказал, как прошли сутки для Украины. Об этом пишет 24 канал.

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Украина сделала ряд важных международных шагов

Президент сообщил, что сейчас Украина сделала весомые международные шаги, усиливающие наши позиции сразу на нескольких направлениях:

Во-первых, Европарламент принял мощную резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических стремлений украинцев – есть конкретный призыв к лидерам ЕС определить четкий путь обретения нашим государством членства в ЕС. Также Европарламент отмечает весомый вклад украинцев в евроатлантическую безопасность и это предполагает, что путь Украины в НАТО и политическое приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе. Второй весомый международный шаг за сегодняшний день – это зарегистрированный в США законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в виде репараций.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что продолжил обращение в парламенты стран-партнеров. В частности, он призвал парламентариев и народ Швейцарии и в дальнейшем сохранять единство и солидарность с нами в защите общих ценностей и свободы. Также глава государства провел и телефонные разговоры с представителями двух стран – Белиза и Коста-Рика.

Строим новые партнерства для Украины – для поддержки формулы мира и наших резолюций в ООН в защиту Устава ООН и международного права в целом. Обсудил с господином Президентом Коста-Рики и господином Премьер-министром Белиза возможность организовать встречу Украина – Латинская Америка. Можем вместе дать гораздо больше защиты свободы и равенства наций в современном мире,

– сообщил президент.

Зеленский заслушал ситуацию на Юге и фронте

Глава государства рассказал, что сейчас заслушал важный доклад по ситуации на Херсонщине и на юге страны и Днепровщине после российского теракта на Каховской ГЭС.

Ликвидация последствий катастрофы, помощь людям, обеспечение питьевой водой и другие чувствительные и важные вопросы. Глава правительства Шмигаль, министр внутренних дел Клименко, профильный заместитель руководителя Офиса Кулеба, представители местных властей. Еще один доклад – ситуация в Кривом Роге и в Одессе после недавних ударов террористов. И, конечно, фронт. Я благодарю всех наших воинов, каждого подразделения, каждой боевой бригады за сегодняшний день – за сегодняшние бои, –

сказал президент.

Особо он отметил 6 подразделений:

ОСУВ "Хортица" – десантников мощной 80-й отдельной бригады ДШВ.

ОСУВ "Таврия" – воинов нашей 23-й отдельной механизированной бригады,

морпехов 35-й и 37-й отдельных бригад,

воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады,

128-й отдельной бригады сил ТрО.

Спасибо всем вам, ребята, за вашу результативность! За силу, отвагу и за то, что возвращаете Украину украинскую землю и усиливаете нашу украинскую волю. Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою, на боевых постах и ​​на боевых задачах! Слава всем, кто тренирует наших воинов! Кто лечит и реабилитирует защитников и защитниц после ранений! Спасибо всем в мире, кто помогает. И, кстати, очередной "Рамштайн" сегодня прошел достаточно результативно. Еще крепнем! Слава Украине!,

– закончил свою речь президент.