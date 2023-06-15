Володимир Зеленський ввечері 15 червня розповів, як минула доба для України. Про це пише 24 Канал.

Україна зробила низку важливих міжнародних кроків

Президент повідомив, що нині Україна зробила вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках:

По-перше, Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень українців – є конкретний заклик до лідерів ЄС визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС. Також Європарламент наголошує на вагомому внеску українців в євроатлантичну безпеку і це передбачає, що шлях України в НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути напрацьовані вже в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі. Другий вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у США законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів Росії у вигляді репарацій.

Крім цього, Зеленський розповів, що нині продовжив звернення до парламентів країн-партнерів. Зокрема він закликав парламентарів та народ Швейцарії і надалі зберігати єдність та солідарність з нами у захисті спільних цінностей та свободи. Також глава держави провів і телефонні розмови з представниками двох країн – Белізу та Коста-Рики.

Будуємо нові партнерства для України – для підтримки формули миру та наших резолюцій в ООН на захист Статуту ООН і міжнародного права загалом. Обговорив із паном Президентом Коста-Рики та паном Прем’єр-міністром Белізу можливість організувати зустріч Україна – Латинська Америка. Можемо разом дати значно більше захисту свободі та рівності націй у сучасному світі,

– повідомив президент.





