"Скрыть это невозможно": в каком состоянии на самом деле Рамзан Кадыров сейчас
- Рамзан Кадыров болеет из-за неудачной пересадки почки, но не при смерти. Кадыров постоянно на гормонах, что усложняет его состояние.
- Власть в Чечне планируют передать его сыну Адаму.
Президент Чечни Рамзан Кадыров болеет после неудачной пересадки почки, постоянно на гормонах, но пока не при смерти. Фаворитом среди преемников является его сын Адам.
Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов объяснил 24 Каналу, что Рамзан надеется прожить еще несколько лет, чтобы передать власть.
Смотрите также Его нельзя показывать: экс-агент КГБ рассказал, что происходит с Адамом Кадыровым
Действительно ли Кадыров при смерти?
Мои источники из ОАЭ сообщили, что Кадыров не при смерти. Айшат, дочь Рамзана, никуда не уехала из Эмиратов – она там охраняет свои владения на островах Пальм, куда вывозят все семейное золото. Рамзан действительно чахнет, но никак не умрет,
– сказал Мурзагулов.
Кадыров доверяет дочери, поэтому именно она командует вывозом семейного имущества в ОАЭ, потому что если после его смерти власть получит кто-то не из семьи, имущество могут конфисковать. Если бы отец действительно начал умирать, она бы обязательно вернулась из-за их теплых отношений.
Состояние у Кадырова действительно тяжелое, потому что пересаженная почка прижилась плохо. Поэтому он постоянно на гормонах, что делает для него любой насморк сложной болезнью. Поэтому отекает, плохо говорит и ходит.
"И это уже невозможно скрыть даже в чеченском медиапространстве", – отметил Мурзагулов.
Со всеми своими болезнями Рамзан может умереть через месяц, а может прожить еще несколько лет.
Я видел людей, которые жили с пересадкой почки – один знакомый прожил 6 лет после пересадки. Так что у Рамзана еще, возможно, есть какое-то время в запасе,
– пояснил Мурзагулов.
Готовит ли Кремль преемника Кадырова заранее?
Кремль не готовится заранее и действует по принципу "будет день – будет еда". Все разговоры о том, что продумывают преемника Кадырова – это неправда, потому что Адаму передавали полномочия еще с несовершеннолетнего возраста. Раньше в Москве для контактов с чеченской верхушкой искали подход через Адама Делимханова.
Сейчас это больше Адам Кадыров. Когда он находится в Москве, люди предпочитают ехать к нему и через него выяснять вопросы с Чечней. Да, он фаворит, но несовершеннолетнего не поставишь,
– заметил Мурзагулов.
Рамзан сначала делал ставку на старшего сына Ахмата, но тот оказался "простоватым" и получил лишь должность вице-премьера. Поэтому Рамзан так испугался из-за аварии Адама, хотя тот получил лишь незначительные травмы без угрозы жизни.
Что еще известно о ситуации в Чечне?
- Из-за проблем с почками Рамзан Кадыров находится в собственной больнице в Чечне.
- В Москве активно ведутся обсуждения потенциальных кандидатов на пост главы Чечни, среди которых называют Магомеда Даудова, Апти Алаудинова и Ахмата Кадырова.
- 16 января Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном, получив травмы челюсти, селезенки и лица, однако уже выздоравливает.