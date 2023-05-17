Такое мнение 24 Канала озвучил правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев. Сравнивая российский танк с американским, Кадыров не понимает, что база Т-72 основана на послевоенных образцах. Эти модели уже встречались друг с другом на Ближнем Востоке.
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Следующий шаг – денацификация
"Если у Т-72 есть камера заднего хода – это уже что-то вау. Человек (Кадыров – 24 Канал) – дурак", – убежден правозащитник.
По сути, это лишь глубокая модернизация того, что было наработано после войны. Чего-то нового нет. По сути, "Арматы" должны были стать новой конкурентной военной техникой.
Оказывается, ее на самом деле нет. Это только модельки, их существует несколько прототипов. В массовом производстве этой техники нет,
– заметил правозащитник из Чечни.
"Денацификация", по его мнению, звучит очень смешно. Любопытно, что "демилитаризация" уже в принципе не звучит.
Этой попыткой "демилитаризировать" Украину они сделали ее сильнее, а себя как раз демилитаризовали. Что касается денацификации – Россия прежде всего нуждается в ней,
– заверил Янгулбаев.
Россияне постоянно взывают о том, что они – "государствообразующий народ". Остальные народы, значит, государство не образуют. По словам правозащитника, в Чеченской Республике более 90% – чеченцы. Но для России чеченцы не являются государствообразующим народом. Это касается и татар, и всех остальных.
"С таким шовинизмом, с такой ксенофобией они лезут куда-то с какой-нибудь денацификацией. Вас – Россию – нужно прежде всего денацифицировать", – резюмировал Абубакар Янгулбаев.
Правозащитник из Чечни о Кадырове: смотрите видео
У Кадырова проблемы со здоровьем и наркотиками
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов констатировал, что у верного пса Путина Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Трудно не заметить, насколько кардинально изменился его облик.
- Более того, он имеет наркотическую зависимость. Как подчеркнул глава украинской разведки, сначала Кадыров мог употреблять запрещенные препараты как допинг, затем как обезболивающее, а затем – начались проблемы.
- Глава кадыровцев регулярно проходит лечение. Буданов добавляет, что к нему привлекаются и российские, и иностранные специалисты.