Таку думку 24 Каналу озвучив правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв. Порівнюючи російський танк з американським, Кадиров не розуміє, що база Т-72 заснована на післявоєнних зразках. Ці моделі вже зустрічалися одна з одною на Близькому Сході.

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Наступний крок – денацифікація

"Якщо у Т-72 є камера заднього ходу – це вже щось вау. Людина – дурень", – переконаний правозахисник.

По суті це лише глибока модернізація того, що було напрацьоване після війни. Чогось нового немає. По суті "Армати" мали стати новою конкурентною військовою технікою.

Виявляється, її насправді немає. Це лише модельки, їх існує декілька прототипів. У масовому виробництві цієї техніки немає,

– зауважив правозахисник з Чечні.

"Денацифікація", на його думку, звучить дуже смішно. Цікаво, що "демілітаризація" вже в принципі не звучить.

Цією спробою "демілітаризувати" Україну вони зробили її сильнішою, а себе саме таки демілітаризували. Що ж до денацифікації – Росія насамперед потребує її,

– запевнив Янгулбаєв.

Росіяни постійно волають про те, що вони – "державотворчий народ". Решта народів, виходить, державу не створюють. За словами правозахисника, у Чеченській Республіці понад 90% – чеченці. Але для Росії чеченці не є державотворчим народом. Це стосується і татар, і всіх решта.

"З таким шовінізмом, з такою ксенофобією вони лізуть кудись з якоюсь денацифікацією. Вас – Росію – потрібно передовсім денацифікувати", – резюмував Абубакар Янгулбаєв.

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