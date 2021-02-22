В Украине разгорелся скандал из-за того, что на фото и видео из ОАЭ вице-премьер Олег Уруский оказался рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Уруский заверил, что с представителем России на западе не контактировал, а сидел неподалеку из-за порядка размещения гостей. Сам Кадыров вызывающе заявил, что об Уруском не слышал до вчерашнего дня.

Свою реакцию на резонансное фото с Уруским Кадыров опубликовал в телеграме.

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Кадыров заявил, что был без понятия, кто такой Уруский

Кадыров даже попытался пошутить, что бы якобы к нему подходил неизвестный мужчина и предлагал продать секретную информацию. И это впоследствии оказался именно Уруский.

В достаточно обширном посте глава Чечни объяснял, почему, по его мнению, не стоит украинскому правительству "заниматься ерундой". Кадыров говорит: понятия не имел, кто такой Уруский.

Знал бы – не подпустил. Подойти и тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Люди, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям своего народа на Донбассе и в других регионах – те, которым руку не жму,

– цинично написал Кадыров.

Скандал вспыхнул в том числе и из-за этого фото / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

Как объяснил фото и видео Уруский

Сам Уруский в фейсбуке заверил, никаких контактов с Кадыровым в Абу-Даби он не имел и не мог иметь. А попадание вместе в кадр вице-премьер объяснил случайностью. По словам чиновника, так организаторы решили рассадить гостей. Украинская делегация уже выразила свое недовольство по этому поводу.

Как отреагировали на фото с Уруским в Украине