В Україні спалахнув скандал через те, що на фото та відео з ОАЕ віцепрем'єр Олег Уруський опинився поруч з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Сам Уруський запевнив, що з представником Росії на заході не контактував, а сидів неподалік через порядок розміщення гостей. Сам Кадиров зухвало заявив, що про Уруського не чув до вчорашнього дня.

Свою реакцію на резонансне фото з Уруським Кадиров опублікував у телеграмі.

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Кадиров заявив, що був без поняття, хто такий Уруський

Кадиров навіть спробував пожартувати, що начебто до нього підходив невідомий чоловік і пропонував продати секретну інформацію. І це згодом виявився саме Уруський.

У досить розлогому дописі глава Чечні пояснював, чому, на його думку, не варто українському уряду "займатись дурницями". Кадиров каже: поняття не мав, хто такий Уруський.

Знав би – не підпустив. Підійти і тим більше, потиснути руку таким людям вважаю для себе неприйнятним. Люди, які причетні до численних бід та страждань власного народу на Донбасі і в інших регіонах – ті, яким руку не тисну,

– цинічно написав Кадиров.

Скандал спалахнув, зокрема, і через це фото / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Як пояснив фото та відео Уруський

Сам Уруський у фейсбуці запевнив, жодних контактів з Кадировим в Абу-Дабі він не мав та й не міг мати. А потрапляння разом у кадр віцепрем'єр пояснив випадковістю. За словами урядовця, так організатори вирішили розсадити гостей. Українська делегація вже висловила своє незадоволення з цього приводу.

Як відреагували на фото з Уруським в Україні