Кроме того, Исенаджиев рассказал, что тогда по всему госпиталю на “Азовстали” чувствовался запах крови. В то же время медикаментов было не так много.

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Какими были условия в госпитале на "Азовстали"

Парамедик вспомнил, что сначала всех раненых везли в 61 мобильный военный госпиталь, в районе "Нептуна" в Мариуполе, а также во вторую больницу. Однако в конце марта 2022 года после того, как армия России разбомбила одну из этих больниц, всех раненых стали везти только на "Азовсталь".

"Мы заезжаем туда. Я вижу количество раненых. Я офигиваю от этого. Потому что понимаю, вывезти их на "большую землю" машинами нам никто не даст, а их не уменьшается. Некоторые, конечно, выздоравливают и становятся в строй. А вот тяжелых, с ампутациями – их все больше и больше", – рассказал Исенаджиев.

По словам парамедика, постоянный медицинский состав, который был на "Азовстали" – это 24 человека, из них только 12 врачей. Однако в пиковые дни количество раненых могло достичь до 600, и на них было только два операционных стола.

Запах там тоже такой был... запах крови, ампутированных конечностей, гноя, кала, мочи, пота. И огромная влажность. Потому что, минимум, 300 человек одновременно дышат в одном помещении в огромном подвале,

– вспоминает он.

Исенаджиев также рассказал, что хирурги и анестезиологи нон-стопом оперировали раненых несколько дней. Кроме того, он отметил, что видеть тяжелораненых друзей с ампутированными конечностями и понимать, что кто-то из них в очень тяжелом состоянии, было особенно сложно. Поэтому парамедик тогда чувствовал определенную деморализацию.

Парамедик также отметил, что на "Азовстали" не было медикаментов, перевязочных материалов и даже питьевой воды. Тогда там начали использовать техническую воду и воду из труб, а чтобы делать перевязки начали кипятить простыни в растворе с антисептиками.

По словам Исенаджиева, раны раненых дезинфицировали "Бетадином" собственного производства. Его собственноручно разводили с помощью йода и хлоргексидина. Еды в обустроенном госпитале тоже не хватало.

Как возникла идея у парамедика записать обращение к Эрдогану

Исенаджиев отметил, что мысль записать видеообращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану у него появилась больше от безысходности. По словам парамедика, он не надеялся, что это будет иметь такой резонанс.

"Я говорю: это же Эрдоган – мусульманин, "кент", "братуха", родственник! Может, давайте я запишу видео, обращения. Может, услышит. Я нормально не спал, не ел, не пил. И на видео заметно – я такой немного уставший. И записал это видео. Знаю, что он (Эрдоган – 24 Канал) увидел это видео где-то через два часа", – вспоминает парамедик.

В видеозаписи, получившей широкую огласку, парамедик обратился к президенту Турции с просьбой о помощи в эвакуации военнослужащих и гражданского населения с заблокированного завода "Азовсталь". Описывая критическую ситуацию, он отметил насущную потребность в медикаментах, поскольку на кону стояла жизнь и неопределенное будущее для всех пострадавших.

Видеообращение, которое записал Исенаджиев к Эрдогану / Видео из инстаграма Асана Исенаджиева

Обратите внимание! Парамедик Асан Исенаджиев из "Азовстали" вернулся из российского плена 31 декабря 2022 года. Тогда в рамках новогоднего обмена из российского плена вернулись 140 украинцев. Среди них были 132 мужчины и 8 женщин.