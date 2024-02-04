Крім того, Ісенаджиєв розповів, що тоді по всьому шпиталю на "Азовсталі" відчувався запах крові. Водночас медикаментів було не так багато.

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Якими були умови у шпиталі на "Азовсталі"

Парамедик пригадав, що спочатку всіх поранених везли у 61 мобільний військовий шпиталь, в районі "Нептуна" в Маріуполі, а також у другу лікарню. Однак наприкінці березня 2022 року після того, як армія Росії розбомбила одну з цих лікарень, усіх поранених стали везти тільки на "Азовсталь".

"Ми заїжджаємо туди. Я бачу кількість поранених. Я офігіваю від цього. Тому що розумію, що вивезти їх на "велику землю" машинами нам ніхто не дасть, а їх не меншає. Деякі, звісно, одужують і стають у стрій. А от важких, з ампутаціями – їх все більше і більше", – розповів Ісенаджиєв.

За словами парамедика, постійний медичний склад, який був на "Азовсталі" – це 24 людини, з яких лише 12 лікарів. Однак у пікові дні кількість поранених могла сягнути до 600, і на них було тільки два операційних столи.

Запах там теж такий був… запах крові, ампутованих кінцівок, гною, калу, сечі, поту. І величезна вологість. Тому що, мінімум, 300 людей одночасно дихають в одному приміщенні у величезному підвалі,

– згадує він.

Ісенаджиєв також розповів, що хірурги та анестезіологи нон-стопом оперували поранених кілька днів. Крім того, він зазначив, що бачити важкопоранених друзів з ампутованими кінцівками й розуміти, що хтось з них у дуже важкому стані, було особливо складно. Тому парамедик тоді відчував певну деморалізацію.

Парамедик також зазначив, що на "Азовсталі" не було медикаментів, перев'язувальних матеріалів і навіть питної води. Тоді там почали використовувати технічну воду та воду з труб, а щоб робити перев'язки почали кип'ятити простирадла у розчині з антисептиками.

За словами Ісенаджиєва, рани поранених дезінфікували "Бетадином" власного виробництва. Його власноруч розводили за допомогою йоду і хлоргексидину. Їжі в облаштованому шпиталі теж бракувало.

Як виникла ідея у парамедика записати звернення до Ердогана

Ісенаджиєв зазначив, що думка записати відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана у нього з'явилася більше від безвиході. За словами парамедика, він не сподівався, що це матиме такий резонанс.

"Я кажу: це ж Ердоган – мусульманин, "кент", «братуха», родич! Може, давайте я запишу відео, звернення. Можливо, почує. Я нормально не спав, не їв, не пив. І на відео помітно – я такий трохи втомлений. І записав це відео. Знаю, що він (Ердоган – 24 Канал) побачив це відео десь через дві години", – пригадує парамедик.

У відеозаписі, що набув широкого розголосу, парамедик звернувся до президента Туреччини з проханням про допомогу в евакуації військовослужбовців і цивільного населення з заблокованого заводу "Азовсталь". Описуючи критичну ситуацію, він наголосив на нагальній потребі в медикаментах, оскільки на кону стояло життя і невизначене майбутнє для всіх постраждалих.

Відеозвернення, яке записав Ісенаджиєв до Ердогана / Відео з інстаграму Асана Ісенаджиєва

Зверніть увагу! Парамедик Асан Ісенаджиєв з "Азовсталі" повернувся з російського полону 31 грудня 2022 року. Тоді у межах новорічного обміну з російського полону повернулися 140 українців. Серед них були 132 чоловіки та 8 жінок.