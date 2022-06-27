Военнослужащий Национальной Гвардии Украины по имени Дмитрий Финашин выжил после сложного ранения в бою и добрался до безопасного места, не имея провизии в течение двух дней.

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Историю нацгвардейца рассказали журналисты ТСН. Дмитрий Финашин с боевым позывным "Фин" получил килевое ранение и смог выжить, преодолев трудный путь к сослуживцам.

Сейчас мужчина находится в госпитале, где ему уже совершили 4 операции.

Могло быть получше, но топчик. Я уже слишком много скрывал себя мысленно,

– рассказал Дмитрий.

Выполняя боевую задачу, Дмитрий Финашин и его собратья попали во вражескую засаду.

Я просто слышу, что их кишит, их там полно. И понимаю, сейчас будет весело,

– рассказал нацгвардеец.

По словам Финашина, его собравший Александр по прозвищу "Азов" получил 2 шаровых ранения. Дмитрий вместе с другим сослуживцем с позывным "Сократом" бросились спасать раненого бойца. Однако Дмитрий также получил ранение в руку.

Мы начали тянуть Александра и какой-то шар залетел мне в руку. Отбил палец. Я такой, оу, волка, и давай туда турникетом мотать, – вспоминает "Фин".

Впоследствии Дмитрий получил еще два ранения – одна пуля влетела в шлем мужчины, а вторая разбила левую руку.

Он получил ранение в левую руку – от плеча до локтя полностью там расхращило ее. И он ранен, и я ранен, и он еще "лучше", чем я. Снял свой ремень. Бросил Фину на низ, он его как-то закрепил под мышку, я на ногу, за ступню и так я с ним мимо – рассказал собрат "Азов".

Пытаясь выбраться из засады, военные встретили еще одного собрата, который имел позывной "Сократ". К сожалению, украинский защитник погиб в бою.

"Азов" и "Фин" договорились, что первый уйдет в разведку. Но, вернувшись, собрат Дмитрия понял, что мужчины уже нет на месте.

Лежал на спине, толкался пятками, головой подтягивался, как червь какой-то. И так по сантиметрику двигались вперед,

– рассказал "Фин".

Вскоре Дмитрий остался один. По словам раненого, больше всего он боялся погибнуть

Тебя никто не найдет, тебя не похоронит жена, тебя не сможет оплакать мама. И не в бою, не так, как ты это представлял когда-нибудь. Ну, собачья какая-то смерть,

– рассказал Дмитрий.

Финашев пережил ужасную жару, и из последних сил нашел поблизости воду.

Жажда просто жгли изнутри, солнце палящее. Я обескровлен, по сути, обессилен. Грязная, абсолютно, просто глина, на которую разлили немножко воды. Я ее начинаю пить. И этот ил, как пылесосом, и впитал. Но меня это не интересовало, это была вода,

– вспомнил "Финн".

Ночью в отличие от дня было очень холодно. У Дмитрия начались галлюцинации. Мужчине виделось, что за ним пришли его собратья.

Смотрю, стоит наша машина, наши ребята ходят. Начинаю им махать рукой, ползу туда, подползаю – нет машины. Я за этими машинами всю ночь пролезал,

– рассказал Дмитрий.

В безлюдном поле "Фин" провел 2 суток, и в конце концов увидел украинских военных.

Я смотрю там штаны пиксель ВСУ. Настолько я был рад эти штаны увидеть. Думаю, слава небесам, аж плакать хотелось от счастья,

– рассказал Дмитрий.

Мужчину обнаружили военные 80 бригады. Дмитрия оперативно эвакуировали. Его накормили вафлями, о которых он упоминал.

Говорит, ты что-нибудь ел? Нет, ничего не ел. Дает мне ту вафельку. Кусочек откусил и таков был взрыв вкуса,

– рассказал "Фин".

Уже в госпитале Дмитрия осмотрели и констатировали тяжелые травмы. Руку военного пришлось ампутировать.

И, по словам врачей, Дмитрий очень быстро восстанавливается после травмы.

По словам жены Фина Ирины, связи с мужем долго не было, и она не находила себе места. Через несколько дней Дмитрий таки вышел на связь.

Он набрал и сказал, что была ампутация, нет левой руки, палец на правой руке. Мы решили, жив, а с другим разберемся,

– рассказала Ирина.

Сейчас Дмитрий учится жить без руки и пальца. По словам военного, единственное, что его беспокоят только фантомные боли.

Ты лежишь, не болят никакие раны. А болит рука, которой нет. Я лежу, смотрю. Говорю, мозг, ну пойми, там ничего нет, а оно не помогает,

– рассказал "Фин".

У Дмитрия уже есть планы на будущее – после реабилитации он хочет учить воевать солдат.

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