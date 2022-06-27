Військовослужбовець Національної Гвардії України на ім'я Дмитро Фінашин вижив після складного поранення в бою та дістався до безпечного місця, не маючи провізії протягом двох днів.

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Історію нацгвардійця розповіли журналісти ТСН. Дмитро Фінашин з бойовим позивним "Фін" отримав кільове поранення та зміг вижити, подолавши тяжкий шлях до товаришів по службі.

Зараз чоловік перебуває у шпиталі, де йому вже зробили 4 операції.

Могло бути трохи краще, але топчик. Я вже надто багато разів себе ховав подумки,

– розповів Дмитро.

Виконуючи бойову задачу, Дмитро Фінашин та його побратими потрапили у ворожу засідку.

Я просто чую, що їх кишить, їх там повно. І розумію, зараз буде весело,

– розповів нацгвардієць.

За словами Фінашина, його побратив Олександр на прізвисько "Азов" отримав 2 кульових поранення. Дмитро разом з іншим товаришем по службі з позивним "Сократ" кинулися рятувати пораненого бійця. Та Дмитро також отримав поранення в руку.

Ми почали тягнути Олександра і якась куля залетіла мені в руку. Відбило палець. Я такий, оу, вавка, і давай туди турнікетом мотати, – пригадує "Фін".

Згодом Дмитро отримав ще два поранення – одна куля влетіла в шолом чоловіка, а друга розтрощила ліву руку.

Він отримав поранення в ліву руку - від плеча до ліктя повністю там розх*рачило її. І він поранений, і я поранений, і він ще "краще", ніж я. Зняв свій ремінь. Кинув Фіну на низ, він його якось закріпив під пахву, я на ногу, за ступню і отак я з ним повз – розповів побратим "Азов".

Намагаючись вибратися із засідки, військові зустріли ще одного побратима, який мав позивний "Сократ". На жаль, український захисник загинув у бою.

"Азов" та "Фін" домовились, що перший піде у розвідку. Та, повернувшись, побратим Дмитра зрозумів, що чоловіка вже немає на місці.

Лежав на спині, штовхався п’ятками, головою підтягувався, наче хробак якийсь. І отак по сантиметрику рухалися вперед,

– розповів "Фін".

Незабаром Дмитро залишився один. За словами пораненого, найбільше він боявся загинути

Ніхто тебе не знайде, тебе не поховає дружина, тебе не зможе оплакати мама. І не в бою, не так, як ти це уявляв колись. Ну, собача якась смерть,

– розповів Дмитро.

Фінашев пережив жахливу спеку, і з останніх сил знайшов поблизу воду.

Спрага просто палили із середини, сонце палюче. Я знекровлений, по суті, знесилений. Брудна, абсолютно, просто глина, на яку розлили трошки води. Я її починаю пити. І цей мул, як пилососом, і увібрав. Але мене це не цікавило, то було вода,

– згадав "Фін".

Вночі, на відміну від дня, було дуже холодно. У Дмитра почалися галюцинації. Чоловікові бачилось, що по нього прийшли його побратими.

Дивлюсь, стоїть наша машина, наші хлопці ходять. Починаю їм махати рукою, повзу туди, підповзаю – нема машини. Я за цими машинами всю ніч пролазив,

– розповів Дмитро.

У безлюдному полі "Фін" провів 2 доби, і врешті-решт побачив українських військових.

Я дивлюсь там штани піксель ЗСУ. Настільки я був радий ті штани побачити. Думаю, слава небесам, аж плакати хотілося від щастя,

– розказав Дмитро.

Чоловіка знайшли військові 80 бригади. Дмитра оперативно евакуювали. Його нагодували вафлями, про які він згадував.

Каже, ти щось їв? Ні, нічого не їв. Дає мені ту вафельку. Шматочок відкусив і такий був вибух смаку,

– розповів "Фін".

Вже у шпиталі Дмитра оглянули та констатували тяжкі травми. Руку військового довелося ампутувати.

Та, за словами лікарів, Дмитро дуже швидко відновлюється після травми.

За словами дружини "Фіна" Ірини, зв'язку з чоловіком довго не було, і вона не знаходила собі місця. За кілька днів Дмитро таки вийшов на зв'язок.

Він набрав і сказав, що була ампутація, немає лівої руки, пальця на правій руці. Ми вирішили, живий, а з іншим розберемося,

– розповіла Ірина.

Зараз Дмитро вчиться жити без руки та пальця. За словами військового, єдине, що його турбують лише фантомні болі.

Ти лежиш, не болять ніякі рани. А болить рука, якої немає. Я лежу, дивлюсь. Кажу, мозок, ну зрозумій, там нічого немає, а воно не допомагає,

– розповів "Фін".

Дмитро вже має плани на майбутнє – після реабілітації він хоче вчити воювати солдатів.

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