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      Раненый олень убил охотника, который охотился на него

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      Раненый олень убил охотника
      Раненый олень убил охотника / interesting-information.ru

      В американском штате Арканзас подстреленный олень убил охотника, который во время охоты выстрелил в него из ружья.

      По информации BBC, 66-летнего охотника нашли раненого в лесу. На его теле были характерные следы от рогов оленя.

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      По предварительной информации, во время охоты мужчина подстрелил оленя. А когда подошел ближе к животному, оно набросилось на него и рогами проткнуло тело.

      Пострадавший после этого позвонил своей жене, которая вызвала скорую. Однако спасти его жизнь врачам не удалось.

      Кит Стивенс из Комиссии по рыбалке Арканзаса в комментарии местным СМИ объяснил, что гибель 66-летнего мужчины стала настоящим шоком, ведь он был охотником с 20-летним стажем. И добавил, что для определения точной причины смерти проведут посмертную экспертизу. Кроме этого, комиссия разыскивает раненого оленя.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Новости США Мир животных
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