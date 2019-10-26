21:25
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, сьогодні
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Поранений олень вбив мисливця, який полював на нього

      206 Читать новость на русском
      Поранений олень вбив мисливця
      Поранений олень вбив мисливця / interesting-information.ru

      В американському штаті Арканзас підстрелений олень вбив мисливця, який під час полювання вистрілив в нього з рушниці.

      За інформацією BBC, 66-річного мисливця знайшли пораненого у лісі. На його тілі були характерні сліди від рогів оленя.

      До слова: У Харкові померла найстарша собака в Україні

      За попередньою інформацією, під час полювання чоловік підстрелив оленя. А коли підійшов ближче до тварини, та накинулась на нього і рогами проштрикнула тіло.

      Постраждалий після цього зателефонував своїй дружині, яка викликала швидку. Однак врятувати його життя лікарям не вдалось.

      Кіт Стівенс з Комісії з риболовлі Арканзасу у коментарі місцевим ЗМІ пояснив, що загибель 66-річного чоловіка стала справжнім шоком, адже він був мисливцем з 20-річним стажем. Та додав, що для визначення точної причини смерті, проведуть посмертну експертизу. Окрім цього, комісія розшукує пораненого оленя. 

      blog_ava
      У Золотому Зеленський спілкувався не з військовими, а з порушниками закону, – заява штабу ОС
      сьогодні
      6023
      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин Новини США Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      сьогодні , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 9350
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      сьогодні , 16:02 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      Антон Голобородько 1723
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сьогодні , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1803
      Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      сьогодні , 08:00 Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 1843
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 747
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук