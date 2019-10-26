Поранений олень вбив мисливця, який полював на нього

В американському штаті Арканзас підстрелений олень вбив мисливця, який під час полювання вистрілив в нього з рушниці.

За інформацією BBC, 66-річного мисливця знайшли пораненого у лісі. На його тілі були характерні сліди від рогів оленя.

До слова: У Харкові померла найстарша собака в Україні

За попередньою інформацією, під час полювання чоловік підстрелив оленя. А коли підійшов ближче до тварини, та накинулась на нього і рогами проштрикнула тіло.

Постраждалий після цього зателефонував своїй дружині, яка викликала швидку. Однак врятувати його життя лікарям не вдалось.

Кіт Стівенс з Комісії з риболовлі Арканзасу у коментарі місцевим ЗМІ пояснив, що загибель 66-річного чоловіка стала справжнім шоком, адже він був мисливцем з 20-річним стажем. Та додав, що для визначення точної причини смерті, проведуть посмертну експертизу. Окрім цього, комісія розшукує пораненого оленя.