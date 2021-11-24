Об этом говорится в свежем расследовании журналистов. Судья объясняет, что вся ценная недвижимость – это якобы подарки.

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Какое имущество нашли журналисты

Расследователи обнаружили, что судья Печерского суда Киева владеет:

имением размером 264 квадратных метра в Хотяновке под Киевом;

земельным участком, который стоит почти 2,5 миллиона гривен;

Как утверждает Ильева, участок и деньги на строительство она получил от тети и матери в подарок.

Чем занимаются родные судьи

По версии журналистов издания, мать и тетя судьи проживают в Могилеве-Подольском (Винницкая область) и занимаются фермерством. В частности, мама продает пирожки на местном рынке. У семьи 50 гектаров земли, на которых они управляют собственным фермерским хозяйством. Но за 10 лет эта деятельность официально принесла ей чуть больше 20 тысяч долларов.

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Судья пользуется автомобилями премиум-класса

В начале ноября Ильева приобрела Range Rover, стоимость которого на рынке достигает полмиллиона гривен и больше. Также в этом году судья купила Mercedes G-класса и BMW X5.

Дочь Ильевой приобрела Toyota Land Cruiser 2000, стоимость которого не менее полутора миллионов гривен. На момент покупки она заканчивала обучение в вузе и задекларированных доходов такого объема не было.

Судья отказалась объяснить журналистам происхождение средств на приобретение ценных автомобилей.

Интересно! 20 октября детективы НАБУ приходили к Татьяне Ильевой с обысками. В конце 2020 года именно Татьяна Ильева приняла решение, чтобы Офис Генерального прокурора забрал у НАБУ дело о миллионной взятке.