Про це мовиться у свіжому розслідуванні журналістів. Суддя пояснює, що вся коштовна нерухомість – це нібито подарунки.

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Яке майно знайшли журналісти

Розслідувачі виявили, що суддя Печерського суду Києва володіє:

маєтком завбільшки 264 квадратних метри в Хотянівці під Києвом;

земельною ділянкою, яка коштує майже 2,5 мільйона гривень;

Як переконує Ільєва, ділянку та гроші на будівництво вона отримала від тітки та матері у подарунок.

Чим займаються рідні судді

За версією журналістів видання, матір та тітка судді проживають у Могилів-Подільському (Вінницька область) та займаються фермерством. Зокрема, мама буцімто продає пиріжки на місцевому ринку. Родина має 50 гектарів землі, на яких вони керують власним фермерським господарством. Але за 10 років ця діяльність офіційно принесла їй трохи більше за 20 тисяч доларів.

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Суддя користується автівками преміумкласу

На початку листопада Ільєва придбала Range Rover, вартість якого на ринку сягає пів мільйона гривень і більше. Також цього року суддя придбала Mercedes G-класу і BMW X5.

Донька Ільєвої придбала Toyota Land Cruiser 2000, вартість якого не менше півтора мільйона гривень. На момент купівлі вона завершувала навчання у виші й задекларованих доходів такого обсягу не мала.

Суддя відмовилась пояснити журналістам походження коштів на придбання коштовних авто.

Цікаво! 20 жовтня детективи НАБУ приходили до Тетяни Ільєвої з обшуками. Наприкінці 2020 року саме Тетяна Ільєва ухвалила рішення, щоб Офіс Генерального прокурора забрав від НАБУ справу про мільйонний хабар.