Раптове прозріння: як Аваков та Гройсман "зливають" Порошенка

Українська політика цілком передбачувана. Ще вчора, поки ти президент, ти підписуєш із політичними союзниками коаліційні угоди, ділиш уряд, парламент та бюджетні потоки. А вже сьогодні, в разі твоєї поразки на виборах, вчорашні соратники готові тебе здавати новій владі й розповідати всі брудні подробиці вашого спільного володарювання.

Так було майже з усіма українськими президентами, так сталося й з Петром Порошенком. Днями вийшло його велике інтерв'ю у виданні "Українська правда", де Петро Олексійович на питання про те, чому він програв вибори, почав скаржитися на своїх вчорашніх союзників та партнерів.

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Мовляв, поліція, контрольована Аваковим на виборах, працювала проти політичної сили Порошенка. А один з його соратників – прем'єр Гройсман, за словами екс-президента, вчинив зраду, пішовши на вибори окремо від нього, через що відібрав у партії Порошенка частину голосів.

Публічна реакція Авакова і Гройсмана на такі закиди п'ятого президента була очікувано швидкою. Але ніхто не очікував, що вона буде настільки відвертою.

Як на інтерв'ю Порошенка відповів Аваков

Міністр Аваков прокоментував слова Порошенка на своїй сторінці у Facebook. Цю відповідь варто процитувати дослівно: "Порошенко безсоромно бреше, виправдовуючи свою поразку тим, що проти нього була робота поліції. Поліція та МВС працювали на чесні вибори, на людей та Україну".

На жаль, для Порошенка брехати – як дихати, тому він програє. Він довів країну до емоційного стану, коли люди захотіли повірити не йому – брехуну, а будь-якій чесній людині. Більша частина позитивного в ці роки відбувалася не завдяки йому, а всупереч.

Можна лише уявити собі, чого можна було б досягти країні, якби Порошенко не концентрувався на боротьбі за владу та гроші. Мені його не шкода, шкода країну.

У нас у всіх немає іншого виходу, як побажати успіху Зеленському й допомагати йому. Від простої людини й до олігарха. Інакше, неуспіх команди нового президента рознесе Україну. На цю межу невіри та надії поставила країну людина на ім'я Петро. Не шкода його.

"Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то, за что заслужил отвечать, пусть отвечает, не жаль", – кінець цитати міністра внутрішніх справ Авакова. Ну просто євангельське диво на наших очах: "І був я сліпим, а тепер бачу".

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Яке ж раптове прозріння сталося у Арсена Борисовича, який п'ять років був політичним партнером Порошенка, входив разом з ним до так званого вузького кола – стратегічної сімки, де ухвалювалися ключові політичні рішення та ділилися сфери впливу в економіці.



Арсен Аваков та Петро Порошенко



І, тут на тобі – готовий "кончать, но не по беспределу" свого колишнього партнера й демонструє відданість новому президенту Зеленському. А де ж раніше Аваков був всі ці роки? Що ж йому заважало те саме сказати під час президентства Порошенка?

Чи раніше його все влаштовувало, наприклад, коли не без допомоги підконтрольного оточенню Порошенка керівнику антикорупційної прокуратури Аваков отримав прощення гріхів по сумнозвісній "справі рюкзаків"?

Чи коли "Народний фронт" Авакова разом з "Блоком Петра Порошенка" ділили посади в областях та державних відомствах за так званими шахматками? Тоді Авакова все влаштовувало?

Як на слова Порошенка відреагував Гройсман

Та не менш відвертою на слова Порошенка була й відповідь прем’єра Гройсмана. Той написав у своєму Facebook наступне:

Отже, прем'єр пише, що Порошенко під час свого президентства захопився схемами власного збагачення. Та невже? Виходить, тепер навіть прем'єр визнає, що все, про що ми останні роки розповідали в цій програмі, це правда.

І про корупцію оточення Порошенка в оборонній галузі, і про корупцію в енергетиці та банківській сфері, і про підкуп народних депутатів та кришування судів та прокуратур друзями Порошенка – тепер виявляється, що все це – правда?

Все це робилося Порошенком, за словами Гройсмана, заради узурпації влади та гонитви за грошима. Ну добре, що хоч зараз прем'єр-міністр знайшов сміливість підтвердити те, про що ми тут вам говорили весь цей час.



Петро Порошенко та Володимир Гройсман

Але, сподіваюсь, що у Авакова та Гройсмана вистачить сміливості не лише для постів у Facebook, але й для того, щоб свідчити перед слідчим та судом про всі схеми власного збагачення колишнього президента.

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Це буде корисно насамперед для України, про яку вони обидва так переживають. І для самого Порошенка. Оскільки краще постати перед справедливим судом, ніж коли тебе будуть "кончать по беспределу". Даруйте за цю красномовну цитату міністра внутрішніх справ.