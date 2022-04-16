Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о приоритетных задачах. Первое – разминирование территорий, ведь армия РФ оставила после себя тысячи взрывоопасных предметов. Вторая задача – восстановление критической инфраструктуры, передает 24 канал.

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По словам Шмыгаля, "Укрэнерго" уже возобновило работу 60% разрушенных сетей в Киевской и Черниговской областях. Все работы планируется завершить в начале мая.

Газоснабжение возобновили для почти 30 тысяч домохозяйств,

– добавил премьер-министр.

Расчистка трасс и снос домов

Уже на 90% расчистили трассу Киев – Чоп, поэтому полностью движение по этой трассе возобновится уже в ближайшее время.

Также сейчас идет расчистка дороги Киев – Чернигов. На местах, где были разрушены мосты в Ирпень, Бучу и Чернигов, строятся временные переправы.

Началось формирование и реализация стратегии сноса домов, которые не пригодны к проживанию и находятся в аварийном состоянии. После их сноса можно будет приступить к строительству нового жилья,

– рассказал Шмыгаль.

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