Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритетні завдання. Перше – розмінування територій, адже армія РФ залишила після себе тисячі вибухонебезпечних предметів. Друге завдання – відбудова критичної інфраструктури, передає 24 канал.
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За словами Шмигаля, "Укренерго" вже відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Всі роботи планують завершити на початку травня.
Газопостачання відновили для майже 30 тисяч домогосподарств,
– додав прем'єр-міністр.
Розчищення трас та знесення будинків
Уже на 90% розчистили трасу Київ – Чоп, тож повністю рух цією трасою відновиться вже найближчим часом.
Також зараз триває розчищення дороги Київ – Чернігів. На місцях, де були зруйновані мости до Ірпеня, Бучі та Чернігова будуються тимчасові переправи.
Розпочалось формування та реалізація стратегії щодо знесення будинків, які не придатні до проживання і перебувають в аварійному стані. Після їх знесення можна буде приступити до будівництва нового житла,
– розповів Шмигаль.
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