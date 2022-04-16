Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритетні завдання. Перше – розмінування територій, адже армія РФ залишила після себе тисячі вибухонебезпечних предметів. Друге завдання – відбудова критичної інфраструктури, передає 24 канал.

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За словами Шмигаля, "Укренерго" вже відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Всі роботи планують завершити на початку травня.

Газопостачання відновили для майже 30 тисяч домогосподарств,

– додав прем'єр-міністр.

Розчищення трас та знесення будинків

Уже на 90% розчистили трасу Київ – Чоп, тож повністю рух цією трасою відновиться вже найближчим часом.

Також зараз триває розчищення дороги Київ – Чернігів. На місцях, де були зруйновані мости до Ірпеня, Бучі та Чернігова будуються тимчасові переправи.

Розпочалось формування та реалізація стратегії щодо знесення будинків, які не придатні до проживання і перебувають в аварійному стані. Після їх знесення можна буде приступити до будівництва нового житла,

– розповів Шмигаль.

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