Об этом заявил сам начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко.
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Фейковое расформирование добровольческих формирований
Так, в сети распространяется фейковое распоряжение, якобы подписанное Дрозденко, о расформировании добровольческих формирований Сумской территориальной громады (ДФТГ) из-за "недостатка финансирования". В "документе" также указано, что информацию о добровольцах якобы передадут в ТЦК и СП.
Официально сообщаю. Это самый настоящий фейк. О расформировании ДФТГ речи не идет,
– подчеркнул глава МВА.
Алексей Дрозденко призвал не манипулировать и не дискредитировать работу как городской военной администрации, так и украинских военных. "Политическим играм, манипуляциям и лжи сейчас не место", – сказал он.
"Интересно было бы увидеть оригинал распоряжения у себя на столе. Жду", – добавил Дрозденко.
Как выглядит фейковое распоряжение Сумской ГВА / Фото Алексея Дрозденко
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