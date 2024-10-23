Про це заявив сам начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

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Фейкове розформування добровольчих формувань

Так, у мережі шириться фейкове розпорядження, нібито підписане Дрозденком, щодо розформування добровольчих формувань Сумської територіальної громади (ДФТГ) через "нестачу фінансування". У "документі" також вказано, що інформацію про добровольців буцімто передадуть до ТЦК та СП.

Офіційно повідомляю. Це справжнісінький фейк. Про розформування ДФТГ мови не йдеться,

– наголосив глава МВА.

Олексій Дрозденко закликав не маніпулювати і не дискредитувати роботу як міської військової адміністрації, так і українських військових. "Політичним іграм, маніпуляціям та брехні зараз не місце", – сказав він.

"Цікаво було б побачити оригінал розпорядження в себе на столі. Чекаю", – додав Дрозденко.

Як виглядає фейкове розпорядження Сумської МВА / фото Олексія Дрозденка