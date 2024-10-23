Про це заявив уповноважений МО України з питань рекрутингу Олексій Беженець на брифінгу щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
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У Міноборони знайшли ефективний інструмент мобілізації добровольців
Він зазначив, що про необхідність таких змін стало відомо під час комунікування представників МО безпосередньо із командирами різних військових частин.
Беженець пояснив, що тепер військовозобов’язаний чи резервіст може звертатися в центри рекрутингу Збройних Сил України або через рекрутингову компанію Lobby X, обирати собі вакансію в частині, в якій бажає служити, після чого проходити ВЛК. Це дозволить добровольцю максимально швидко мобілізуватися.
За його словами, таку можливість було створено з прийняттям урядом нещодавньої Постанови, яка дала змогу військовим частинам без посередництва ТЦК та СП призивати на службу резервістів і військовозобов’язаних.
Створено ефективну мережу взаємодії – платформу, що допомагає військовому командуванню знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитись до Сил оборони – обрати бажану посаду,
– заявив Беженець.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський 18 липня підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти. Верховна Рада в цілому ухвалила його ще у травні 2023 року. Відповідно до закону, близькими родичами є чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військових.
- З 1 серпня на строковиків чекають деякі зміни. Так, цього літа строковики за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.
- До речі, зараз територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють на зловживання. У Міноборони розповіли, куди звертатися, якщо виникли проблеми.