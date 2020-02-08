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      Расхищение более 6 миллионов при строительстве казарм для ВСУ разоблачили на Волыни

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      Расхищение более 6 миллионов при строительстве казарм для ВСУ разоблачили на Волыни / Коллаж 24 канала

      Следователи ГБР сообщили о подозрении директору одного из предприятий на Волыни в присваивании более 6 миллионов 200 тысяч гривен на строительстве казарм для ВСУ.

      Предприятие выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления. И директор этого предприятия вносил недостоверные данные в акты приема выполненных строительных работ. Таким образом директор завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 миллиона гривен, сообщили в ГБР.

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      Подрядчик намеренно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении 3 зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ на Волыни.

      При этом строительство проводилось с нарушением проектной документации. В частности, вместо щебня фактически использовали шлаковые отходы, уменьшали толщину фундамента и стяжек, а также не проводили надлежащую гидроизоляцию конструкций.

      будівництво казарм для ЗСУ на Волині
      Некачественное строительство казарм для ВСУ на Волыни / Фото пресс-службы ГБР

      будівництво казарм для ЗСУ на Волині фото
      Некачественное строительство казарм для ВСУ на Волыни / Фото пресс-службы ГБР

      Поэтому директору предприятия-застройщика сообщили о подозрении в присваивании бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в особо больших размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия. Следствие устанавливает также факты причастности военных должностных лиц к растрате этих денег.
      Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества. 
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Деньги Волынь Вооруженные силы Украины Расследования Государственное бюро расследований Коррупция
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