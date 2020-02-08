Расхищение более 6 миллионов при строительстве казарм для ВСУ разоблачили на Волыни
Следователи ГБР сообщили о подозрении директору одного из предприятий на Волыни в присваивании более 6 миллионов 200 тысяч гривен на строительстве казарм для ВСУ.
Предприятие выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления. И директор этого предприятия вносил недостоверные данные в акты приема выполненных строительных работ. Таким образом директор завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 миллиона гривен, сообщили в ГБР.
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Подрядчик намеренно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении 3 зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ на Волыни.
При этом строительство проводилось с нарушением проектной документации. В частности, вместо щебня фактически использовали шлаковые отходы, уменьшали толщину фундамента и стяжек, а также не проводили надлежащую гидроизоляцию конструкций.
Некачественное строительство казарм для ВСУ на Волыни / Фото пресс-службы ГБР
Некачественное строительство казарм для ВСУ на Волыни / Фото пресс-службы ГБР
Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.