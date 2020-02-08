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      Розкрадання понад 6 мільйонів при будівництві казарм для ЗСУ викрили на Волині

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      Розкрадання понад 6 мільйонів гривень при будівництві казарм для ЗСУ викрили на Волині / Колаж 24 каналу

      Слідчі ДБР повідомили про підозру директору одного з підприємств на Волині в заволодінні понад 6 мільйонами 200 тисяч гривень на будівництві казарм для ЗСУ.

      Підприємство виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіально квартирно-експлуатаційного управління. І директор цього підприємства вносив недостовірні дані до актів прийому виконаних будівельних робіт. Таким чином директор заволодів бюджетними громами в особливо великих розмірах на загальну суму понад 6,2 мільйона гривень, повідомили в ДБР.

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      Підрядник навмисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів при зведенні 3 будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ на Волині

      При цьому будівництво проводилося з порушенням проєктної документації. Зокрема, замість щебню фактично використовували шлакові відходи, зменшували товщину фундаменту і стяжок, а також не проводили належну гідроізоляцію конструкцій.

      будівництво казарм для ЗСУ на Волині
      Неякісне будівництво казарм для ЗСУ на волині / Фото пресслужюи ДБР

      будівництво казарм для ЗСУ на Волині фото
      Неякісне будівництво казарм для ЗСУ на волині / Фото пресслужюи ДБР

      Тож директорові підприємства-забудовника повідомили про підозру в заволодінні бюджетними грішми шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. Слідство встановлює також факти причетності військових посадовців до розтрати цих грошей.

      Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 12 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Корупція Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Розслідування Збройні сили України Волинь
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