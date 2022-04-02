Российским пропагандистам никак не удается создать картинку "поддержки" украинцами армии оккупантов. Наш храбрый народ ни за что не хочет играть по правилам оккупантов и отказывается от какого-либо сотрудничества с врагом.

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Попытка подкупа украинцев

В надежде создать хоть какую-то видимость "позитивной" деятельности враг грабит украинские гуманитарные грузы и раздает их под видом своей помощи.

Сергей Лещенко рассказал, что россияне пытаются подкупить некоторых украинцев, чтобы создать иллюзию поддержки местного населения.

Кроме запланированного в Токмаке "референдума" оккупанты обещают денежное вознаграждение учителям, которые будут прводить образовательный процесс на русском языке. Враг надеется хоть на какую-то поддержку, но получает лишь яростное сопротивление.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко за 2 апреля