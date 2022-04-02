Російським пропагандистам ніяк не вдається створити картинку "підтримки" українцями армії окупантів. Наш хоробрий народ ні за що не хоче грати по правилах окупантів та відмовляється від будь-якої співпраці з ворогом.

Читайте також В ОПУ розбили російський фейк про "відмову" України від виконання Женевської конвенції

Спроба підкупу українців

У надії створити бодай якусь видимість "позитивної" діяльності ворог грабує українські гуманітарні вантажі та роздає їх під виглядом своєї допомоги.

Сергій Лещенко розповів, що росіяни намагаються підкупити деяких українців, щоб створити ілюзію підтримки місцевого населення.

Окрім запланованого у Токмаку "референдуму" окупанти обіцяють грошову винагороду вчителям, які будуть продити освітній процес російською мовою. Ворог сподівається бодай на якусь підтримку, але отримує лише шалений спротив.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 2 квітня