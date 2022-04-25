Граффити нарисовали на аллее Дарк Хеджес, которая стала известна благодаря "Игре престолов". Заметим, что она расположена в Северной Ирландии.

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Полиция уже ищет виновных

Да, правоохранители Северной Ирландии уже ищут тех, кто оставил надпись на дороге. На ней изображена не только буква Z – символ вторжения на территорию Украины. А еще и написано "слава России".



Надпись на дороге уже назвали актом вандализма / Фото Sky News

Мервин Стори, кандидат в Ассамблею Северного Антрима, выразил возмущение этим граффити. Он отметил, что в Северную Ирландию приезжают беженцы из Украины. Поэтому соответствующая надпись противоречит тому приему, который ожидает наших земляков, которым пришлось спасаться от войны.

Это бессмысленный акт вандализма в одном из самых знаковых мест Северной Ирландии,

– подчеркнул он.

Отметим, что аллею Дарк Хеджес с обеих сторон буквально окутывают буки. Неудивительно, что ее использовали для съемок сериала "Игра престолов".

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