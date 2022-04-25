Графіті намалювали на алеї Дарк Хеджес, яка стала відомою завдяки "Грі престолів". Зауважимо, що розташована вона у Північній Ірландії.

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Поліція вже шукає винних

Так, правоохоронці Північної Ірландії уже шукають тих, хто залишив напис на дорозі. На ньому зображена не лише літера Z – символ російського вторгнення на територію України. А ще й написано "слава Росії".



Напис на дорозі вже назвали актом вандалізму / Фото Sky News

Мервін Сторі, кандидат в Асамблею Північного Антріму, висловив обурення цим графіті. Він наголосив на тому, що до Північної Ірландії приїжджають біженці з України. Тож відповідний напис суперечить тому прийому, який очікує на наших земляків, котрим довелося рятуватися від війни.

Це безглуздий акт вандалізму в одному з найбільш знакових місць Північної Ірландії,

– наголосив він.

Зазначимо, що алею Дарк Хеджес з обох сторін буквально огортають буки. Тож не дивно, що її використали для знімань серіалу "Гра престолів".

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