Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у такий спосіб росіяни створюють певну видимість ентузіазму та підтримки.

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Росіяни викинули конституції у смітник, – Фейгін

Російський опозиційний правозахисник сказав, що триває все активніше розміщення букви Z. Зараз навіть чиновники приїжджають і доручають іншим. Якщо не виконуєш – тебе карають.

У моїй рідній Самарі на театр опери та балету повісили літеру Z. Опера й балет та буква Z. Треба бути кінч**им дебілом,

– емоційно відреагував Фейгін.

Він пригадав, що був віцемером міста майже 10 років, ще у 1990-х роках, де раніше за таке могли покарати, а зараз це все норма.