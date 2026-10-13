Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива, после чего США временно ослабили соответствующие санкционные ограничения. В то же время американский президент обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить боевые действия и публично призвал украинцев избрать нового лидера.

Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал обстоятельства соглашения Вашингтона с Москвой и реакцию на него в Соединенных Штатах. Особое внимание он уделил хронологии поставок российского топлива, которая вызвала у него вопросы относительно реального времени достижения договоренностей.

Танкер с российским дизельным топливом отправился в США еще в сентябре

9 октября Дональд Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Путиным, после которого объявил о достижении договоренности по российскому дизельному топливу. Однако, как отметил Рашкин, еще 22 сентября из Санкт-Петербурга вышел танкер Minerva Zen под греческим флагом, что, по данным аналитиков, означало, что он направлялся к восточному побережью США.

На борту судна, согласно озвученной информации, находилось примерно 280 тысяч баррелей дизельного топлива, что составляет 37–38 тысяч тонн. На момент публичного заявления американского президента танкер уже 17 дней находился в море, хотя Трамп представил договоренность как результат только что завершившегося разговора.

Трамп говорит: "Я только что завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом Владимиром Путиным". Только что, а танкер к этому моменту уже 17 дней в море. И, как пишут аналитики, все это время он направлялся к восточному побережью США,

– отметил Рашкин.

Дополнительный вопрос возник из-за российских экспортных ограничений. Москва запретила вывоз дизельного топлива еще в июле, а в конце сентября продлила запрет до конца октября. В то же время американские санкции также ограничивали возможность приобретения российских нефтепродуктов.

Рашкин считает, что подготовка рейса в таких условиях могла начаться после предварительных контактов между сторонами. Однако сама дата выхода танкера не позволяет точно установить, когда именно Вашингтон и Москва договорились о поставках.

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Танкер вышел из Петербурга, когда Москва официально дизельное топливо не поставляла, и направился туда, где его покупку запрещали американские санкции. И все равно отправился. Значит, кто-то знал. Когда Трамп говорит: "Я только что договорился", это означает: "Я только что вам рассказал". Соглашение не заключили в пятницу, в пятницу о нем объявили,

– убежден обозреватель.

Именно маршрут Minerva Zen и ограничения, действовавшие на момент его выхода из порта, стали основанием для предположения о предварительной подготовке соглашения. При этом реальное выполнение всех объявленных Трампом поставок остается отдельным вопросом, ведь Россия сама столкнулась с проблемами производства дизельного топлива.

Кремль получил уступку, но не согласился на прекращение войны

Пока Трамп беседовал с Путиным, в Майами украинская делегация готовилась к переговорам с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Однако результатом контактов президентов США и России стало объявление о договоренности по дизельному топливу, а не о прекращении огня, обмене пленными или прекращении российских ударов по украинским городам.

Вскоре Министерство финансов США выдало временное разрешение на определенные операции с российским дизельным топливом до апреля 2027 года. Это было ослабление ограничений в отношении конкретного вида торговли, а не полная отмена американских санкций против России.

Как сообщала New York Times, Кремль, судя по всему, не предложил встречных уступок. Впоследствии помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российская сторона еще рассмотрит вопрос о том, когда переговоры могут быть возобновлены.

Через несколько часов помощник Путина Юрий Ушаков заявляет: "Мы подумаем, когда эти переговоры могут быть возобновлены". Мы подумаем. Понимаете, это не Украина говорит: "Подумаем". Это говорят те, кому только что ослабили санкции. Им сделали подарок, а они еще будут думать,

– возмутился Рашкин.

Такую позицию Москвы обозреватель сравнил с предостережением бывшего посла США в Польше Дэниела Фрида. Дипломат описывал поведение России с помощью метафоры букетов: когда Запад постоянно пытается завоевать расположение Кремля новыми предложениями, российское руководство лишь ожидает больших уступок.

Свое недовольство выразила и украинская сторона. Зеленский заявил журналистам, что украинскую делегацию фактически используют в качестве дымовой завесы, и подчеркнул, что партнеры не должны так вести себя друг с другом.

Переговоры в Майами, по информации, приведенной Рашкиным, завершились безрезультатно. В то же время Кремль сообщил о намерении поддерживать личные контакты президентов и продолжать сотрудничество между администрациями и спецслужбами.

Для Трампа это заголовок перед выборами: "Я договорился". О чем? Неважно. Приплывет ли этот дизель вообще – большой вопрос. Для Украины – Запорожье. Вот и вся бухгалтерия,

– отметил Рашкин.

На следующий день после объявления о достижении договоренности Россия совершила атаку на жилой район Запорожья пятью управляемыми авиабомбами. По данным, приведенным обозревателем, погибли не менее 20 человек, в том числе трое детей.

Он также упомянул об ударе по жилому дому на севере Украины, где, согласно озвученным сообщениям, погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Всего за предыдущую неделю, как утверждал Рашкин, жертвами российских атак стали более 100 гражданских лиц.

Зеленский предупреждал, что ослабление давления на Кремль может быть воспринято российскими властями как возможность продолжать удары. После атаки на Запорожье украинский президент связал ее с решением Вашингтона, заявив, что Москва отблагодарила за ослабление санкций новыми бомбардировками жилых домов.

Вашингтон предлагал Москве новые экономические стимулы

Рашкин считает дизельное соглашение продолжением американского подхода к переговорам с Кремлем, когда экономические уступки предлагаются еще до получения конкретных результатов. Он напомнил, что ранее Украина согласилась на призыв Трампа к немедленному безусловному прекращению огня, тогда как Россия отказалась.

Однако позиция Москвы не привела к соразмерным последствиям для Кремля. Как отмечала New York Times, Украина не получила вознаграждения за согласие на американское предложение, тогда как Россия не заплатила цену за свой отказ.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснял трудности переговоров тем, что война зашла в стратегический тупик. Зеленский, в свою очередь, отрицал наличие дипломатического тупика и настаивал, что главной проблемой остается недостаточное давление на Москву.

Мир – это когда перестают убивать. Сделка – это когда кто-то что-то продает. И New York Times пишет именно об этом: американская дипломатия отходит от поиска прочного мира к охоте за бизнес-сделками с Россией. Охота за сделками, пока в Запорожье расчищают завалы,

– сказал Рашкин.

Чтобы объяснить свои опасения, обозреватель вспомнил опыт работы в городском совете Джейнсвилла в штате Висконсин. После закрытия завода General Motors город остро нуждался в рабочих местах, а компания Shine Medical Technologies предложила проект, который предусматривал значительную поддержку со стороны местных властей.

Городской совет поддержал соглашение, однако Рашкин стал единственным его членом, проголосовавшим против. Он сомневался в целесообразности выплачивать средства авансом, когда компания еще не доказала способность выполнить свои обещания.

Я тогда сказал примерно так: "Вы строите мост из материала, из которого мосты никогда не строили. Может, он выдержит, а может, нет, но платим мы сейчас". Трамп теперь строит такой же мост. Только вместо перспективной компании – Кремль, а вместо денег города – санкции, Украина и чужие жизни,

– пояснил обозреватель.

Подобные сомнения вызвали и сообщения New York Times о предложениях американских переговорщиков, которые обсуждались с российской стороной еще в конце сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Их целью было добиться хотя бы частичного прекращения ударов по энергетике или достижения договоренности о безопасности на море.

Среди возможных стимулов называли размораживание миллиардов долларов российских суверенных активов, продажу части активов "Лукойла" и разрешение Беларуси экспортировать калийные удобрения. По информации издания, потенциальными покупателями активов российской компании могли стать группы инвесторов с Ближнего Востока, среди которых были люди, имеющие деловые связи с американскими переговорщиками.

Рашкина особенно обеспокоила возможность размораживания российских активов в качестве аванса, а не после достижения договоренностей. Он предположил, что при таком подходе Кремль может получить новые экономические возможности, не меняя своей позиции по поводу войны.

России может не хватить дизельного топлива для заявленных поставок

Экономическая сторона соглашения также вызвала у обозревателя сомнения. Россия уже несколько месяцев ограничивала экспорт дизельного топлива из-за проблем с нефтепереработкой, которые усугубились после украинских ударов по НПЗ.

По данным, озвученным Рашкиным, в первом квартале российский экспорт дизельного топлива составлял примерно 850 тысяч баррелей в сутки. В третьем квартале этот показатель сократился до 190 тысяч баррелей, а сама Россия начала закупать часть дизельного топлива и бензина за рубежом.

Бывший руководитель отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства Нил Аткинсон предположил, что в ближайшее время Москва сможет обеспечить заявленные поставки лишь за счет собственного внутреннего рынка. Это ставит под вопрос не только объемы экспорта, но и возможность России одновременно удовлетворять внутренний спрос.

В третьем квартале Россия впервые сама начала импортировать дизельное топливо и бензин. Сама закупать у других. И вот у этой страны Трамп покупает дизельное топливо. Нил Аткинсон говорит прямо: в ближайшее время Россия сможет поставить такие объемы только за счет собственного внутреннего рынка,

– рассказал Рашкин.

Трамп заявлял о первоначальной поставке 300 тысяч тонн дизельного топлива, после чего должны были поступить еще 500 тысяч, а впоследствии – миллион тонн. Однако американский рынок, по приведенным обозревателем оценкам, ежесуточно потребляет почти 4 миллиона баррелей дизельного топлива, поэтому заявленные партии могут оказать ограниченное влияние на цены.

Аналитик Крис Бошим также выразил сомнение в том, что договоренность принесет ожидаемый результат. Он назвал ее характерным примером подхода Трампа, когда американский президент объявляет большие цифры после переговоров с авторитарным лидером, хотя выполнение обещанного остается неопределенным.

Объявить о договоренности с неприятным диктатором, вынести впечатляющие цифры в заголовок и не иметь ни малейшей уверенности, что хоть что-то из этого произойдет,

– так обозреватель пересказал оценку аналитика.

Несмотря на сомнения экспертов, Трамп продолжал называть возможные поставки значительными. В частности, он заявил о больших объемах топлива, которые якобы поступают в Соединенные Штаты, хотя Россия сама столкнулась с необходимостью закупать отдельные нефтепродукты.

Рашкин не исключает, что часть заявленных поставок состоится, однако не видит оснований считать выполнение всей договоренности гарантированным. Он также сомневается, что такие объемы смогут существенно повлиять на стоимость дизельного топлива для американских потребителей.

Решение Трампа раскритиковали даже его сторонники

Смягчение американских ограничений в отношении российского дизельного топлива вызвало резкую реакцию представителей Демократической партии. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал договоренность с Путиным, упомянув поддержку, которую Россия оказывает Ирану.

Сенаторши Джин Шахин и Элизабет Уоррен также выступили против решения, назвав его предательством Украины, европейских союзников и интересов национальной безопасности США. Ричард Блюменталь потребовал немедленно отменить смягчение санкций, тогда как Дик Дурбин и Рон Вайден связывали его с возможными дополнительными доходами для российской военной машины.

Конгрессмен Гейб Эймо из Род-Айленда обратил внимание на противоречие между заявленным усилением санкционного давления и возможностью России зарабатывать на поставках топлива в США.

Чак Шумер назвал это сделкой с дьяволом, грязной сделкой, которая поможет тому самому Путину, что помогает Ирану наносить удары по американским солдатам на Ближнем Востоке. Шумер, Джин Шахин и Элизабет Уоррен назвали это полным предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности Америки,

– рассказал Рашкин.

Однако наибольшее внимание обозревателя привлекла реакция людей, которые ранее поддерживали Трампа. Он просмотрел комментарии под видео популярного русскоязычного блогера в США, который после объявления о дизельном соглашении предположил, что мир стал ближе.

Блогер даже выразил надежду, что Путин теперь не будет заинтересован в масштабной атаке на Украину. Однако на следующий день Россия нанесла удар по Запорожью, а в комментариях под видео начали появляться критические сообщения.

Один из пользователей написал, что дешевое дизельное топливо стало важнее человеческих жизней. Другой рассказал, что трижды голосовал за Трампа, а еще один американец заявил, что впервые планирует поддержать не республиканцев.

Вот это и есть новость. Не то, что демократы возмущены, а то, что люди в лагере Трампа перестали молчать. Пока свои молчат, каждому кажется, что он один. Потом один говорит вслух, второй, третий, и оказывается, что они вовсе не одни,

– подчеркнул Рашкин.

В то же время среди сторонников американского президента остаются люди, которые защищают его решения. Часть из них напоминает о закупках российских энергоносителей европейскими странами, а другие убеждены, что любые переговоры с Кремлем оправданы, если могут помочь остановить гибель людей.

Рашкин привел комментарий женщины из Харькова, которая уже 37 лет живет в США и стремится к скорейшему завершению войны, независимо от того, будет ли наказан Путин. Обозреватель признал понятным ее желание, однако подчеркнул, что после достижения соглашения российские атаки не прекратились.

Украина также продолжила удары по российской топливной инфраструктуре. По словам Рашкина, через несколько часов после объявления о достижении договоренности украинские силы провели атаку на один из российских топливных объектов, а Киев не отказался от дальнейших ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Трамп призвал Украину избрать нового президента

На следующий день после объявления дизельного соглашения Трамп общался с журналистами возле Белого дома перед поездкой на митинг в Теннесси. Его спросили, не будет ли новое решение способствовать продолжению российской войны против Украины.

Американский президент, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании завершить боевые действия. Он заявил, что у украинского лидера якобы было много возможностей заключить соглашение, но тот отказался, а также раскритиковал удары Украины по российским НПЗ.

Трамп объяснил свою позицию тем, что повреждение российских нефтеперерабатывающих заводов влияет на мировой рынок дизельного топлива и создает проблемы для американских фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции.

Мы сказали: "Делайте с Россией, что хотите, только не наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это проблема для всего мира". А он хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам и скотоводам с дизельным топливом,

– заявил Трамп.

Рашкин обратил внимание, что российский экспорт нефтепродуктов приносит Кремлю доходы, которые могут использоваться для финансирования войны. Поэтому призывы американского президента не наносить атаки на НПЗ он воспринимает как попытку защитить важную для России экономическую отрасль.

Обозреватель также напомнил о проверке, которую ранее предложил журналист Виталий Портников: если после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября Трамп продолжит обвинять Украину в высоких ценах на дизельное топливо, это будет означать, что дело не только в предвыборной кампании.

Однако уже на следующий день после объявления о достижении договоренности американский президент публично связал украинские удары с проблемами мирового топливного рынка. Рашкин предположил, что Трамп теперь будет пытаться защищать собственное соглашение с Путиным от действий Украины.

Самой острой частью заявления стал призыв американского президента сменить руководство Украины. Трамп предложил украинцам найти нового лидера, который, по его убеждению, сможет договориться о завершении войны.

Я предлагаю, чтобы они нашли нового лидера, который сможет заключить соглашение, потому что он мог бы заключить много соглашений, но по какой-то причине никогда этого не делает. И я думаю, Украине пора избрать нового президента,

– заявил Трамп.

Рашкин назвал эти слова попыткой обратиться напрямую к украинскому народу, минуя Зеленского. Однако в условиях военного положения проведение президентских выборов в Украине не предусмотрено действующим законодательством, поэтому реализовать такой призыв в нынешних условиях невозможно.

Американский президент также заявил, что Украина якобы потеряла 30% своей территории, а число погибших в войне превысило 2 миллиона человек. Обозреватель опроверг приведенные цифры и подчеркнул, что Трамп вновь не назвал российское вторжение непосредственной причиной войны.

Свою оценку Рашкин объяснил и личным опытом. В детстве в Москве он вместе с родителями слушал "Голос Америки" и "Радио Свобода", которые подчеркивали право народов самостоятельно определять свое будущее.

Я вырос в Москве. Мы с родителями по вечерам слушали "Голос Америки" и "Радио Свобода". "Голос Америки" тогда говорил народам: "Решайте сами". Сегодня президент Америки говорит украинскому народу, кого не выбирать,

– отметил Рашкин.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил, что Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, а вопросы политического руководства страной должны решать сами украинцы.

Зеленский также напомнил о последствиях российских ударов после американского решения по дизельному топливу. Он заявил, что Москва отблагодарила за ослабление санкций пятью управляемыми авиабомбами, сброшенными на жилые дома Запорожья.

Республиканцы выступили против уступок Кремлю

Критика соглашения прозвучала не только со стороны представителей Демократической партии. Все больше республиканцев также публично выражают несогласие с решением Трампа ослабить ограничения на операции с российскими нефтепродуктами.

Кандидат в Сенат от Мичигана Майк Роджерс заявил, что Путину нельзя уступать. Конгрессмен Дон Бейкон из Небраски назвал решение американского президента грубой ошибкой, учитывая продолжающиеся российские атаки на украинские города.

Сенатор Дэн Салливан из Аляски выступил за развитие собственной американской добычи энергоносителей вместо их импорта из России. Бывший вице-президент США Майк Пенс также подчеркнул, что Путин стремится не к миру, а к установлению контроля над Украиной.

Майк Роджерс сказал о Путине: "Этому человеку нельзя уступать ни дюйма". Дон Бейкон назвал это грубой ошибкой президента и добавил, что санкции против России уместны, когда она вторгается в другую страну и по ночам бомбит города,

– рассказал Рашкин.

Наиболее конкретную инициативу анонсировал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании. Он заявил о намерении внести законопроект о запрете закупок российской нефти и добиться его рассмотрения в Палате представителей.

Для этого в американском Конгрессе существует специальный механизм, позволяющий вынести документ на голосование без поддержки спикера. Если соответствующую петицию подпишут 218 членов Палаты представителей, законопроект можно рассмотреть даже вопреки позиции ее руководства.

Фитцпатрик и Бейкон уже использовали подобную процедуру при рассмотрении вопроса о помощи Украине. Однако сам механизм не гарантирует принятия закона, ведь документ должен также пройти через Сенат и преодолеть возможное президентское вето.

Это не закон, который завтра все отменит. Это сигнал. Республиканцы начинают говорить "нет" вслух. Пока свои молчат, каждому кажется, что он один. Потом один говорит, второй, третий,

– подчеркнул Рашкин.

До промежуточных выборов Палата представителей, как отметил обозреватель, не планировала собираться для соответствующего голосования. Поэтому он не ожидает скорой отмены решения по российскому дизелю, хотя считает важным сам факт открытой критики со стороны представителей партии Трампа.

Рашкин также упомянул оценку историка Филлипса О'Брайена, который написал, что американская политика переходит от препятствования Украине к открытой помощи России. По мнению обозревателя, все более заметные споры среди республиканцев свидетельствуют о том, что часть политиков не готова поддерживать новые экономические уступки Кремлю в условиях продолжающейся войны.

Юрий Рашкин о дизельном соглашении Трампа с Путиным: смотрите видео