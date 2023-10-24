Кроме этого, Киевсовет также планирует увеличить финансирование на нужды помощников местных депутатов. Теперь эта сумма составит рекордные 61,5 миллиона гривен.

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В Киеве будут рекордные расходы на помощников депутатов

В проекте решения говорится, что по сравнению с предыдущим созывом округа действующих депутатов Киевсовета увеличились в среднем в 8 раз, ведь во столько же увеличилось количество избирателей. Именно поэтому глава комиссии КГГА по бюджету Андрей Витренко, который является одним из авторов этого проекта, подчеркнул, что после увеличения количества округов расходы на депутатов на работу с избирателями увеличились лишь в 6 раз.

В связи со значительным увеличением нагрузки на работу общественных приемных депутатов Киевсовета IX созыва, проектом решения предлагается увеличить количество работников общественных приемных депутатов, финансируемых на средства городского бюджета со 2 до 3 от 1 января 2024 года,

– предложил представитель комиссии.

Следует отметить, что, согласно введенному в действие Положение об общественной приемной депутатов совета, его работники имеют право на оплату в общей сложности 9 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, начиная с 1 января каждого года. В 2023 году прожиточный минимум составляет 2684 грн. Следовательно, помощники депутатов теперь должны получать ежемесячную выплату – 24 156 гривен.



Какими будут расходы на депутатов Киевсовета / Скриншот 24 Канала

Чтобы такую зарплату получали трое работников из бюджета столицы должны выделить:

в 2024 году – 61 462 200 гривен;

в 2025 году – 71 234 300 гривен.

В документе проекта решений указано, что принятие этого решения обеспечит необходимое обеспечение деятельности членов совета и обеспечит его оперативное и эффективное исполнение.

Поскольку городские советы готовятся к окончательному утверждению бюджетов на следующий год, этот проект решения может быть рассмотрен на следующей сессии.

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