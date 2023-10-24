Окрім цього, Київрада також планує збільшити фінансування на потреби у помічниках місцевих депутатів. Відтепер ця сума становитиме рекордні 61,5 мільйона гривень.

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У Києві будуть рекордні витрати на помічників депутатів

У проєкті рішення мовиться, що порівняно з попереднім скликанням, округи чинних депутатів Київради збільшились у середньому у 8 разів, адже у стільки ж разів збільшилась кількість виборців. Саме тому голова комісії КМДА з питань бюджету Андрій Вітренко, який є одним з авторів цього проєкту, наголосив, що після збільшення кількості округів видатки на депутатів на роботу з виборцями збільшилися лише у 6 разів.

У зв'язку зі значним збільшенням навантаження на роботу громадських приймалень депутатів Київради IX скликання, проєктом рішення пропонується збільшити кількість працівників громадських приймалень депутатів, які фінансуються коштом міського бюджету з 2 до 3 від 1 січня 2024 року,

– запропонував представник комісії.

Варто зазначити, що, відповідно до введеного в дію Положення про громадську приймальню депутатів ради, її працівники мають право на оплату загалом 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, починаючи з 1 січня кожного року. У 2023 році прожитковий мінімум становить 2684 гривень. Відтак, помічники депутатів тепер мають отримувати щомісячну виплату – 24 156 гривень.



Якими будуть видатки на депутатів Київради / Скриншот 24 Каналу

Наразі, щоб таку зарплату отримували троє працівників з бюджету столиці мають виділити:

у 2024 році – 61 462 200 гривень;

у 2025 році – 71 234 300 гривень.

У документі проєкту рішень зазначено, що ухвалення цього рішення забезпечить необхідне забезпечення діяльності членів ради та забезпечить її оперативне та ефективне виконання.

Оскільки наразі міські ради готуються до остаточного затвердження бюджетів на наступний рік, цей проєкт рішення може бути розглянутий на наступній сесії.

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