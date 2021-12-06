Согласно отчету по предварительным финансовым результатам компании за три квартала 2021 года повышение зарплат сотрудников "Метинвеста" состоялось в мае и сентябре.

По данным отчета, выручка компании в январе-сентябре 2021 года выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,6 млрд долларов, а показатель EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) вырос в 4 раза – до 6,1 млрд долларов.

Кроме этого компания увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 822 млн долларов, и заплатила налогов на сумму 1,1 млрд долларов.

Напомним, "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основные акционеры "Метинвеста" – группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.