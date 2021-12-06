Згідно зі звітом за попередніми фінансовими результатами компанії за три квартали 2021 року, підвищення зарплат співробітників "Метінвесту" відбулося в травні та вересні.

За даними звіту, виручка компанії в січні-вересні 2021 року зросла на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 13,6 млрд доларів, а показник EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію і відсотків за кредитами) зріс у 4 рази – до 6,1 млрд доларів.

Окрім цього компанія збільшила обсяг капітальних інвестицій на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 822 млн доларів, і заплатила податків на суму 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні та одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини й сталі.

Основні акціонери "Метінвесту" – група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.