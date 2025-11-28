Тайные переговоры и подозрения в госизмене: как "мирный план" рассорил команду Трампа

Капитуляционный "мирный план" от Соединенных Штатов стал вызовом не только для Украины, но и для Дональда Трампа. Он показал истинные лица членов команды президента США и раскрыл их реальные цели.

Оказалось, что администрация Трампа разобщена, а некоторые ее участники действуют исключительно в собственных интересах. Специально для 24 Канала политические эксперты разобрали, что на самом деле происходит в команде Трампа, что раскрыл мирный план и кто из участников команды больше всего угрожает Украине.

Почему именно Дрисколл заменит Келлога?

После появления так называемого мирного плана, который американцы разрабатывали вместе с россиянами, вдруг выяснилось, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует покинуть администрацию в январе 2026 года. На его место, по данным СМИ, придет министр Сухопутных сил США Дэн Дрисколл.

Политолог-американистка Александра Филипенко объяснила, что, видимо, Келлогу не совсем нравится направление, которое выбрала команда Трампа, и он понял, что не может сыграть нужную роль в Белом доме.

Сейчас Келлог должен быть в центре переговорного процесса, но его совсем не видно. Конечно, он дает комментарии, но все они в духе "единства" администрации Трампа,

– отметила Филипенко.

Она предположила, что, вероятно, Трамп хотел поставить на должность спецпредставителя по Украине человека, которому он доверяет и который просто будет выполнять его приказы, и Келлог, очевидно, не подходит для этого.

Обратите внимание! Делегация во главе с Дэном Дрисколлом на прошлой неделе представила президенту Владимиру Зеленскому мирный план в Киеве. Затем он присоединился к переговорам в Женеве, где украинская и американская делегации откорректировали план. А потом Дрисколл представил наработки россиянам в Абу-Даби. И вскоре снова приедет в Украину.

Трампу просто нравится Дэн Дрисколл. Американский президент считает, что он талантливый администратор, который добросовестно выполняет задачи, и поэтому Трамп хотел видеть на должности спецпредставителя по Украине не того, кто разбирается в международной политике, имеет свой взгляд на ситуацию, знает, что такое война в Украине, кто такой Путин. Дэн Дрисколл не тот человек, который за этим следил.

Кто работает над капитуляцией Украины?

Бывший секретарь польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа убежден, что сейчас наибольшую угрозу для Украины представляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Свою суть он ярко проявил во время встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете 28 февраля.

Если Трампом руководит только жадность, то у Джей Ди Вэнса есть идеология, которая с точки зрения Центральной Европы крайне опасна,

– сказал Кульпа.

По мнению польского политика, Трамп вообще не занимается вопросом завершения войны России против Украины. Кажется, что в Белом доме просто переписали российский план из Стамбула.

Интересно! Вероятно, именно госсекретарь США Марко Рубио передал мирный план республиканцам. Он мог это сделать для того, чтобы усилить давление на Белый дом и заставить Трампа изменить условия договора. Благодаря этим тайным переговорам Рубио смог вернуть Украину в переговорный процесс.

Самым опасным моментом в мирном плане для Украины является не количественное ограничение армии, а качественное. Ведь россияне стремятся лишить Украину права производить ракеты и стратегические дроны.

Договорняк такого формата может кардинально поменять все. Ведь он интересен не только США и России, а и европейским странам,

– отметил польский политик.

Вероятнее всего, это примет форму европейского договора, в котором будут ограничены возможности размещать стратегическое оружие на расстоянии, например, тысяча километров. А потом вдруг выяснится, что Украина находится в этой зоне.

Кто такой Кушнер и какова его роль в мирном плане?

По данным СМИ, мирный план вместе с Кириллом Дмитриевым разрабатывали Стив Уиткофф и Джарет Кушнер – зять Дональда Трампа. Кушнер до последнего отказывался участвовать в российско-украинском вопросе. Ведь на примере Стива Уиткоффа можно увидеть, какие последствия для репутации и карьеры это может иметь.

Однако после временного, по мнению политической журналистки Юлии Забелиной, решения проблемы на Ближнем Востоке он решил принять участие в переговорном процессе по войне России против Украины.

В последнее время Уиткофф и Кушнер вместе приходили на телевидение, поэтому я думаю, что это еще одна команда в администрации Трампа, которая хочет продемонстрировать быстрый результат в вопросе завершения войны. Для этого они активно привлекают россиян,

– сказала Забелина.

По ее словам, операция с 28-пунктным планом им все же удалась, однако такая афера очень рискованная. Ее инициаторы, в частности Уиткофф, могут поплатиться местом в команде Трампа.

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Уиткоффа скоро сольют, поскольку это не системный игрок. В то же время российско-американский мирный план загнал Трампа в сомнительное положение. Выяснилось, что какие-то российские агенты лазят по Белому дому и неизвестно чем занимаются. Из-за этого президент США выглядит как слабый игрок, который подвергается постороннему влиянию.

Напомним, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф обсуждал с российскими чиновниками, как Путину лучше вести разговор с президентом США. Также Уиткофф касался в беседе с россиянами деталей мирного плана. Журналист The Insider Христо Грозев считает, что такие действия Уиткоффа вполне можно расценивать как государственную измену. Однако Трамп оправдал действия своего спецпосланника.

