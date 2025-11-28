Таємні переговори та підозри у держзраді: як "мирний план" розсварив команду Трампа

Капітуляційний "мирний план" від Сполучених Штатів став викликом не лише для України, а й для Дональда Трампа. Він показав справжні обличчя членів команди президента США та розкрив їхні реальні цілі.

Виявилося, що адміністрація Трампа роз'єднана, а деякі її учасники діють виключно у власних інтересах. Спеціально для 24 Каналу політичні експерти розібрали, що насправді відбувається у команді Трампа, що розкрив мирний план та хто з її учасників найбільше загрожує Україні.

Чому саме Дрісколл замінить Келлога?

Після появи так званого мирного плану, який американці розробляли разом з росіянами, раптом з'ясувалося, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує покинути адміністрацію в січні 2026 року. На його місце, за даними ЗМІ, прийде міністр Сухопутних сил США Ден Дрісколл.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко пояснила, що, мабуть, Келлогу не зовсім подобається напрямок, який обрала команда Трампа, й він зрозумів, що не може зіграти потрібну роль в Білому домі.

Зараз Келлог мав би бути в центрі переговорного процесу, але його геть не видно. Звісно, він дає коментарі, але усі вони в дусі "єдності" адміністрації Трампа,

– зазначила Філіпенко.

Вона припустила, що, ймовірно, Трамп хотів поставити на посаду спецпредставника по Україні людину, якій він довіряє і яка просто виконуватиме його накази, й Келлог, очевидно, не підходить для цього.

Зверніть увагу! Делегація на чолі з Деном Дрісколлом минулого тижня представила президенту Володимиру Зеленському мирний план у Києві. Потім він долучився до переговорів у Женеві, де українська та американська делегації відкоригували план. А згодом Дрісколл представив напрацювання росіянам в Абу-Дабі. Й незабаром знову приїде в Україну.

Трампу просто подобається Ден Дрісколл. Американський президент вважає, що він талановитий адміністратор, який сумлінно виконує завдання, і тому Трамп хотів бачити на посаді спецпредставника по Україні не того, хто розбирається у міжнародній політиці, має свій погляд на ситуацію, знає, що таке війна в Україні, хто такий Путін. Ден Дрісколл не та людина, яка за цим слідкувала.

Хто працює над капітуляцією України?

Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа переконаний, що нині найбільшу загрозу для України становить віцепрезидент США Джей Ді Венс. Свою суть він яскраво проявив під час зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого.

Якщо Трампом керує лише жадібність, то у Джей Ді Венса є ідеологія, яка з погляду Центральної Європи вкрай небезпечна,

– сказав Кульпа.

На думку польського політика, Трамп взагалі не займається питанням завершення війни Росії проти України. Здається, що у Білому домі просто переписали російський план зі Стамбулу.

Цікаво! Ймовірно, саме держсекретар США Марко Рубіо передав мирний план республіканцям. Він міг це зробити для того, щоб посилити тиск на Білий дім та змусити Трампа змінити умови договору. Завдяки цим таємним переговорам Рубіо зміг повернути Україну в переговорний процес.

Найнебезпечнішим моментом у мирному плані для України є не кількісне обмеження армії, а якісне. Адже росіяни прагнуть позбавити Україну права виробляти ракети та стратегічні дрони.

Договірняк такого формату може кардинально поміняти все. Адже він цікавий не тільки США та Росії, а і європейським країнам,

– зазначив польський політик.

Найімовірніше, це набуде форми європейського договору, у якому будуть обмежені можливості розміщувати стратегічну зброю на відстані, наприклад, тисяча кілометрів. А потім раптом зʼясується, що Україна перебуває у цій зоні.

Хто такий Кушнер і яка його роль у мирному плані?

За даними ЗМІ, мирний план разом з Кирилом Дмитрієвим розробляли Стів Віткофф та Джарет Кушнер – зять Дональда Трампа. Кушнер до останнього відмовлявся брати участь в російсько-українському питанні. Адже на прикладі Стіва Віткоффа можна побачити, які наслідки для репутації та кар'єри це може мати.

Проте після тимчасового, на думку політичної журналістки Юлії Забєліної, розв'язання проблеми на Близькому Сході, він вирішив взяти участь в перемовному процесі щодо війни Росії проти України.

Останнім часом Віткофф та Кушнер разом приходили на телебачення, тож я думаю, що це ще одна команда в адміністрації Трампа, яка хоче продемонструвати швидкий результат у питанні завершення війни. Для цього вони активно залучають росіян,

– мовила Забєліна.

За її словами, операція з 28-пунктним планом їм все ж таки вдалася, проте така афера дуже ризикована. Її ініціатори, зокрема Віткофф, можуть поплатитися місцем в команді Трампа.

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Віткоффа скоро зіллють, оскільки це не системний гравець. Водночас російсько-американський мирний план загнав Трампа у сумнівне становище. З'ясувалося, що якісь російські агенти лазять по Білому дому й невідомо чим займаються. Через це президент США виглядає як слабкий гравець, який піддається сторонньому впливу.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф обговорював з російськими посадовцями, як Путіну краще вести розмову з президентом США. Також Віткофф торкався у бесіді з росіянами деталей мирного плану. Журналіст The Insider Христо Грозев вважає, що такі дії Віткоффа цілком можна розцінювати як державну зраду. Проте Трамп виправдав дії свого спецпосланника.

