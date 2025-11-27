Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times. Соответствующую информацию журналистам предоставили европейские чиновники.

Как Дрисколл запугал европейских дипломатов ракетами России?

На прошлой неделе в Киев прибыли европейские дипломаты, чтобы услышать, как администрация президента США Дональда Трампа представляет свой план мира. Источники NYT рассказали, что Дэн Дрисколл заявил им: в течение лет Москва запускала ракеты в Украину почти так быстро, как могла их производить, но теперь Россия производит достаточно, чтобы постепенно накапливать значительные запасы вооружений большой дальности.

Европейские чиновники отметили, что намек был очевидным: растущая ракетная угроза со стороны страны-агрессора якобы требует скорейшего завершения войны, ведь потенциальные удары могут выйти за пределы Украины.

NYT отмечает, что даже если война закончится, маловероятно, что Россия резко замедлит производство оружия. Однако прекращение боевых действий может лишить Кремль повода запускать ракеты по другим странам Европы.

Западные чиновники, присутствовавшие на встрече с Дрисколлом, назвали наращивание российского арсенала тревожным и подтвердили, что его предупреждение произвело на них впечатление.

В NYT подчеркивают, что США обычно критиковали Россию за наращивание вооружений, а не использовали это как аргумент, чтобы продать мирное соглашение, невыгодное для объекта российской агрессии.

На фоне роста производства ракет в России администрация Трампа продолжает давить на Киев. На этой неделе Дрисколл снова отправится в столицу Украины для дальнейших переговоров. Он будет обсуждать обновленную версию плана, который пришлось изменить из-за сопротивления Киева и европейских партнеров. В то же время в Вашингтоне настаивают: Россия имеет преимущество, и Украина якобы должна согласиться на мир.

Как оценивают запасы ракет в России?

NYT пишет, что американская оценка российских ракетных запасов совпадает с данными украинских военных и подсчетами аналитиков. Она свидетельствует, что оборонная промышленность России существенно нарастила темпы производства.

Аналитики предупреждают, что эти запасы могут быть использованы для дальнейших ударов по украинской энергетике или для давления на другие европейские страны.

По подсчетам The Times, в прошлом году Россия выпустила по Украине 2 061 крылатую и баллистическую ракету, а в этом году планирует еще больше. Несмотря на это, на складах остаются сотни ракет.

Запуски не успевают за производством,

– отметил Фабиан Гофман, эксперт по ракетному оружию Университета Осло.

По его словам, Кремль пополняет запасы на случай новых конфликтов или для дополнительного давления на Киев. Он добавляет, что Россия уже запускает баллистические ракеты быстрее, чем Украина может получить перехватчики Patriot и SAMP/T. Это приближает момент, когда у Киева может не хватать средств защиты.

Хотя Дрисколл и указывает на эти запасы как причину для быстрого завершения войны, Гофман предупреждает: если боевые действия прекратятся, Россия только увеличит свои арсеналы.

"Если Россия выйдет победительницей, она будет чувствовать себя еще смелее и будет иметь огромные запасы дальнобойного оружия", – резюмировал эксперт.

Как еще Дрисколл пытался продвинуть "мирный план" Трампа?