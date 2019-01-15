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      "Раскол у раскольников": в политсиле Бойко и Рабиновича произошел громкий конфликт

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      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / obozrevatel.com

      Политическое новообразование "Оппозиционная платформа — За жизнь" во второй раз с начала года перенесло свой съезд.

      Первое собрание было запланировано на 10 января, однако оно не состоялось. Следующей датой было выбрано 16 января, однако и в этот день политики не встретятся. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

      Камнем преткновения стало заявленное одной из сторон присутствие на съезде Виктора Медведчука, против чего категорически выступили Юрий Бойко и Сергей Левочкин, — пояснил наш собеседник.

      В ответ на это Виктор Медведчук и Вадим Рабинович выдвинули ультиматум и заявили, что "в таком случае ни одного делегата от платформы "За жизнь" на съезде не будет".

      "А без них у Юрия Бойко с Сергеем Левочкиным просто не окажется достаточного количества людей.

      Налицо глубокий конфликт "акционеров" политического проекта. Теперь становится понятно, что никакого реального политического объединения и идейного единства в рядах "платформы" не существует. Верховодят личные амбиции "акционеров" имеющих, по-видимому, принципиально разные планы на проект", — пояснил анонимный собеседник.

      Он также отметил, что юридически "Оппозиционной платформы — За жизнь" не существует, а значит, "нет партии, которая могла бы выдвинуть кандидатуру Юрия Бойко".

      "Соответственно, ему придется идти по пути самовыдвижения. А мнимое объединение, так толком и не родившись, уже готово развалиться. Раскольникам все их попытки расколоть "Оппозиционный блок" вернулись, как говорится, бумерангом", — подытожил источник.

      Как сообщалось ранее, в ноябре ряд народных депутатов заявили о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа – За жизнь". В ее состав вошли "Оппозиционный блок", сопредседателем которого был Юрий Бойко, и партия "За жизнь", лидером которой является Вадим Рабинович.

      Теги: Новости политики Вадим Рабинович Сергей Левочкин Юрий Бойко Оппозиционная платформа За жизнь
      Источник: 24 Канал
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