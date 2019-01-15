19:02
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      ''Розкол у розкольників'': у політсилі Бойка і Рабіновича трапився гучний конфлікт

      455 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / obozrevatel.com

      Політичне новоутворення "Опозиційна платформа – За життя" вдруге з початку року перенесло свій з'їзд.

      Перші збори запланували на 10 січня, проте вони не відбулися. Наступною датою обрали 16 січня, однак і в цей день політики не зустрінуться. Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел.

      Каменем спотикання стала заявлена однією зі сторін присутність на з'їзді Віктора Медведчука, проти чого категорично виступили Юрій Бойко і Сергій Льовочкін,  
       пояснив співрозмовник.

      У відповідь на це Віктор Медведчук і Вадим Рабінович висунули ультиматум і заявили, що "в такому випадку жодного делегата від платформи "За життя" на з'їзді не буде".

      "А без них у Юрія Бойка із Сергієм Льовочкіним просто не буде достатньої кількості людей. Спостерігається глибокий конфлікт "акціонерів" політичного проекту. Тепер стає зрозуміло, що жодного реального політичного об'єднання та ідейної єдності у лавах "платформи" не існує. Верховодять особисті амбіції "акціонерів", які мають, мабуть, принципово різні плани на проект", пояснив анонімний співрозмовник.

      Він також зазначив, що юридично "Опозиційної платформи За життя" не існує, а отже, "немає партії, яка могла б висунути кандидатуру Юрія Бойка".

      "Відповідно, йому доведеться йти шляхом самовисування. А уявне об'єднання, так остаточно і не народившись, уже готове розвалитися. Розкольникам усі їхні спроби розколоти "Опозиційний блок" повернулися, як то кажуть, бумерангом", підсумувало джерело.

      Як повідомлялось раніше, у листопаді низка народних депутатів заявила про створення депутатської групи "Опозиційна платформа За життя". До її складу увійшли "Опозиційний блок", співголовою якого був Юрій Бойко, і партія "За життя", лідером якої є Вадим Рабінович.

      Теги: Новини політики Вадим Рабінович Опозиційна платформа За життя Юрій Бойко Сергій Льовочкін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      сьогодні , 18:01 Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      Світлана Попова 575
      Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      сьогодні , 17:20 Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      Євгенія Мазур 1894
      Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      сьогодні , 16:39 Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      502
      Забрати Лавру у Москви
      сьогодні , 16:01 Забрати Лавру у Москви
      Наталія Лебідь 1295
      Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      сьогодні , 15:30 Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      Дмитро Гнап 588
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів
      9 серпня 2017 , 14:43
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук