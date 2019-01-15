''Розкол у розкольників'': у політсилі Бойка і Рабіновича трапився гучний конфлікт

Політичне новоутворення "Опозиційна платформа – За життя" вдруге з початку року перенесло свій з'їзд.

Перші збори запланували на 10 січня, проте вони не відбулися. Наступною датою обрали 16 січня, однак і в цей день політики не зустрінуться. Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел.

Каменем спотикання стала заявлена однією зі сторін присутність на з'їзді Віктора Медведчука, проти чого категорично виступили Юрій Бойко і Сергій Льовочкін,

– пояснив співрозмовник.

У відповідь на це Віктор Медведчук і Вадим Рабінович висунули ультиматум і заявили, що "в такому випадку жодного делегата від платформи "За життя" на з'їзді не буде".

"А без них у Юрія Бойка із Сергієм Льовочкіним просто не буде достатньої кількості людей. Спостерігається глибокий конфлікт "акціонерів" політичного проекту. Тепер стає зрозуміло, що жодного реального політичного об'єднання та ідейної єдності у лавах "платформи" не існує. Верховодять особисті амбіції "акціонерів", які мають, мабуть, принципово різні плани на проект", – пояснив анонімний співрозмовник.

Він також зазначив, що юридично "Опозиційної платформи – За життя" не існує, а отже, "немає партії, яка могла б висунути кандидатуру Юрія Бойка".

"Відповідно, йому доведеться йти шляхом самовисування. А уявне об'єднання, так остаточно і не народившись, уже готове розвалитися. Розкольникам усі їхні спроби розколоти "Опозиційний блок" повернулися, як то кажуть, бумерангом", – підсумувало джерело.

Як повідомлялось раніше, у листопаді низка народних депутатів заявила про створення депутатської групи "Опозиційна платформа – За життя". До її складу увійшли "Опозиційний блок", співголовою якого був Юрій Бойко, і партія "За життя", лідером якої є Вадим Рабінович.