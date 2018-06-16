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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Раскрыты имена политиков, причастных к лоббизму интересов Януковича

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Бывший канцлер Австрии, судья бельгийского Конституционного суда, экс-премьер Италии и ряд других европейских политиков лоббировали интересы Януковича в Европе и США. "Габсбургскую группу" лоббистов для президента-беглеца организовал его американский советник Пол Манафорт.

Альфред Гузенбауэр в 2007-2008 годах был канцлером Австрии. А через четыре года возглавил группу европейских лоббистов для Виктора Януковича и его "Партии регионов". Так называемую "Габсбургскую группу" для президента-беглеца в 2012 году организовал его американский советник Пол Манафорт.

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Услуги европейских лоббистов обошлись украинским заказчикам в 2 миллиона евро.

"Гузенбауэр будет работать за вознаграждение на уровне его годовой зарплаты. Думаю, это хорошая инвестиция", – отметил британский журналист Альфред Фридман.

Об этом он написал в частном письме Манафорту, который помогал ему наладить лоббистскую деятельность. К тому времени Альфред Гузенбауэр получал 30 тысяч евро в год. У "Габсбургской группы", кроме экс-канцлера Австрии, вошли бывший премьер Италии Романо Проди, экс-глава НАТО Хавьер Солана, член Конституционного суда Бельгии Жан-Поль Морман, экс-глава Ведомства федерального канцлера Германии Бодо Хомбах и, возможно, даже бывший президент Польши Александр Квасневский. Бывший канцлер Австрии подтвердил получение средств за лоббистскую деятельность в пользу правительства Януковича.

Деньги переводились раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Помесячно точно не платили,
– сказал экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр.

Информацию про "Габсбургскую группу" обнародовали американские следователи, расследующие дело Манафорта. По их данным, в 2012-2013 годах эти политики приняли участие в ряде панельных дискуссий в Европе и США, где озвучили месседжи подготовленные американским советником Януковича. Их цель – убедить Вашингтон и Брюссель не вводить санкций в отношении Киева несмотря на недемократические президентские выборы и заключение политических оппонентов, поскольку это может подтолкнуть Украину в сторону России.

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Как установили следователи, еще 4 миллиона долларов украинских заказчиков Манафорт направил американским экспертам, которые должны были доказать законность ареста Юлии Тимошенко. И один миллион – PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет в западных СМИ. Американского советника Януковича в США обвиняют в отмывании денег и незаконной лоббистской деятельности. Первое слушание дела Манафорта по существу состоится 25 июля.

Теги: Новости США Пол Манафорт Виктор Янукович Новости политики Европа
Источник: 24 Канал
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