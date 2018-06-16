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Розкрито імена політиків, причетних до лобізму інтересів Януковича

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Колишній канцлер Австрії, суддя бельгійського Конституційного суду, екс-прем’єр Італії та низка інших європейських політиків лобіювали інтереси Януковича в Європі і США. "Габсбурзьку групу" лобістів для президента-втікача організував його американський радник Пол Манафорт.

Альфред Гузенбауер у 2007-2008 роках був канцлером Австрії. А через чотири роки очолив групу європейських лобістів для Віктора Януковича і його "Партії регіонів". Так звану "Габсбурзьку групу" для президента-втікача у 2012 році організував його американський радник Пол Манафорт.

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Послуги європейських лобістів обійшлися українським замовникам у 2 мільйони євро.

"Гузенбауер буде працювати за винагороду на рівні його річної зарплати. Гадаю, це гарна інвестиція", – зазначив британський журналіст Альфред Фрідман.

Про це він написав у приватному листі Манафорту, який допомагав йому налагодити лобістську діяльність. На той час Альфред Гузенбауер отримував 30 тисяч євро на рік. До "Габсбурзької групи" окрім екс-канцлера Австрії увійшли колишній прем’єр Італії Романо Проді, екс-глава НАТО Хав’єр Солана, член Конституційного суду Бельгії Жан-Поль Морман, екс-глава Відомства федерального канцлера Німеччини Бодо Хомбах і, можливо, навіть колишній президент Польщі Александр Квасневські. Колишній канцлер Австрії підтвердив отримання коштів за лобістську діяльність на користь уряду Януковича.

Гроші переказувалися раз на рік або раз на півроку, якщо я правильно пам’ятаю. Помісячно точно не платили,
– сказав екс-канцлер Австрії Альфред Гузенбауер.

Інформацію про "Габсбурзьку групу" оприлюднили американські слідчі, які розслідують справу Манафорта. За їхніми даними, у 2012-2013 роках ці політики взяли участь у низці панельних дискусій в Європі і США, де озвучили меседжі підготовлені американським радником Януковича. Їхня мета – переконати Вашингтон і Брюссель не запроваджувати санкцій щодо Києва попри недемократичні президентські вибори і ув’язнення політичних опонентів, оскільки це може підштовхнути Україну у бік Росії.

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Як встановили слідчі, ще 4 мільйони доларів українських замовників Манафорт спрямував американським експертам, які мали довести законність арешту Юлії Тимошенко. І один мільйон – PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт у західних ЗМІ. Американського радника Януковича у США звинувачують у відмиванні грошей і незаконній лобістській діяльності. Перше слухання справи Манафорта по суті відбудеться 25 липня.

Теги: Новини політики Віктор Янукович Пол Манафорт Новини США Європа
Джерело: 24 Канал
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