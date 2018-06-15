Дональд Трамп відреагував на затримання Пола Манафорта

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "жорстоким вироком" рішення суду взяти під варту екс-радника його передвиборчої кампанії Пола Манафорта.

Про це Трамп написав у Twitter.

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"Ого, який жорсткий вирок для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула та багатьох інших топ-політиків та їхні кампанії. Я не знав, що Манафорт очолював мафію. А як щодо Комі (екс-глави ФБР Джеймса Комі, – ред.) та продажної Гілларі (опонентки Трампа на виборах президента Гілларі Клінтон, – ред.)? Дуже нечесно!",

– написав Трамп.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, стало відомо, що колишнього консультанта президента-втікача Віктора Януковича та голову передвиборчого штабу чинного американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо у залі суду взяли під варту.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.