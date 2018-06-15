Дональд Трамп відреагував на затримання Пола Манафорта
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "жорстоким вироком" рішення суду взяти під варту екс-радника його передвиборчої кампанії Пола Манафорта.
Про це Трамп написав у Twitter.
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"Ого, який жорсткий вирок для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула та багатьох інших топ-політиків та їхні кампанії. Я не знав, що Манафорт очолював мафію. А як щодо Комі (екс-глави ФБР Джеймса Комі, – ред.) та продажної Гілларі (опонентки Трампа на виборах президента Гілларі Клінтон, – ред.)? Дуже нечесно!",
– написав Трамп.
Нагадаємо, стало відомо, що колишнього консультанта президента-втікача Віктора Януковича та голову передвиборчого штабу чинного американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо у залі суду взяли під варту.
Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.