В США оприлюднять імена політиків, причетних до лобізму інтересів Януковича

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер повинен назвати імена усіх європейських політиків, які імовірно були залучені до лобізму інтересів Партії регіонів.

Відповідний наказ дала федеральний суддя США Емі Берман, повідомляє Politico.

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Захист екс-радника Віктора Януковича – Пола Манафорта – повинен отримати перелік з прізвищами до п’ятниці.

Federal judge Amy Berman Jackson has ordered Robert Mueller to identify—by Friday—all the individuals and organizations involved in Paul Manafort's alleged scheme to lobby on behalf of Ukraine without registering as a foreign agent. https://t.co/HF61Xd0Nug — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, 2 травня Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт?

Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.