Манафорт намагався тиснути на свідків у своїй справі, – спецпрокурор США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив екс-соратника президента США Пола Манафорта у спробі тиску на свідків у справі про потенційні зв'язки штабу Трампа з Росією.

Про це повідомляє Fox News.

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Як зазначається, у понеділок, 4 червня, під час судового засідання у справі Манафорта Мюллер заявив, що екс-керівник виборчої кампанії Трампа "неодноразово телефонував двом свідкам", а також писав їм повідомлення, щоб змусити їх "неправдиво свідчити".

Так, Манафорт через свого помічника намагався зробити принаймні три телефонні дзвінки і надіслав щонайменше два зашифровані текстові повідомлення двом представникам The Hapsburg Group, щоб забезпечити їхні фальшиві свідчення щодо діяльності цієї лобістської фірми, йдеться у поданні спецпрокурора США.

Ми повинні говорити. Я чітко дав зрозумів, що (габсбургська група) працювала в Європі,

– написав Манафорт для одного зі свідків 26 лютого, згідно з інформацією Мюллера.

У поданні Мюллера також зазначається, що один зі свідків розповів слідчим про тиск з боку Манафорта. Колишній керівник штабу Трампа хотів, щоб представники The Hapsburg Group у разі допиту сказали, що "їхня робота щодо лобіювання та зв'язків із громадськістю проводилася виключно в Європі."

Спецпрокурор США вважає, що такі спроби зв'язатися зі свідками порушують умови, за яких Манафорта випустили під заставу у 10 мільйонів доларів, тому його варто знову заарештувати.

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Нагадаємо, 2 травня у США Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.