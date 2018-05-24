04:48
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
  • неділя
    20°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ГПУ запропонувала США спільне розслідування у справі Манафорта, — Луценко

40 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал4 справи Пола Манафорта в обмін на Джавеліни?

Україна запропонувала спецпрокурору Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує Пол Манафорт.

Про це генпрокурор Юрій Луценко сповістив в ефірі "Голосу Америки".

"Можу заявити, що спекуляції навколо так званого замороження справи Манафорта, які лунали вже від американського провідного видання, а тепер і британської служби, також повністю не відповідають дійсності", – сказав очільник ГПУ.

Читайте також: 4 справи Пола Манафорта в обмін на Джавеліни?

За його словами, ГПУ справді має провадження, в яких фігурує Манафорт.

Луценко додав, що Україна провела низку слідчих дій і щонайменше 4 рази запросила міжнародної правової допомоги від американських колег.

Більше того, ми отримали інформацію, що саме наша інформація була витребувана спецпрокурором Мюллером восени минулого року, і з тих пір, звичайно, це слідство ведеться виключно силами цього спеціально створеного підрозділу,
– додав Луценко.

Він зазначив, що в лютому поточного року звернувся через посольство Сполучених Штатів Америки до спецпрокурора Мюллера з пропозицією повного сприяння у цій справі аж до створення спільної групи розслідування.

"Наразі ми зробили все можливе, щоб ця справа і в нас, і в наших американських колег, розслідувалась згідно з чинним законодавством, у тому числі міжнародними конвенціями", – підсумував генеральний прокурор.

Теги: Новини України Юрій Луценко ГПУ Новини США Пол Манафорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
23 травня, 23:00 Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
Іван Яковина 380
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 654
Головні новини 23 травня: Бобул йде в президенти, українського журналіста засудили в Білорусі
23 травня, 22:21 Головні новини 23 травня: Бобул йде в президенти, українського журналіста засудили в Білорусі
2001
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 3189
Чиновник про інвалідність ветеранів: Вони лишаються молодими, стильними та сексуальними
23 травня, 20:01 Чиновник про інвалідність ветеранів: Вони лишаються молодими, стильними та сексуальними
Євгенія Мазур 390
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук