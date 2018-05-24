ГПУ запропонувала США спільне розслідування у справі Манафорта, — Луценко

Україна запропонувала спецпрокурору Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує Пол Манафорт.

Про це генпрокурор Юрій Луценко сповістив в ефірі "Голосу Америки".

"Можу заявити, що спекуляції навколо так званого замороження справи Манафорта, які лунали вже від американського провідного видання, а тепер і британської служби, також повністю не відповідають дійсності", – сказав очільник ГПУ.

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За його словами, ГПУ справді має провадження, в яких фігурує Манафорт.

Луценко додав, що Україна провела низку слідчих дій і щонайменше 4 рази запросила міжнародної правової допомоги від американських колег.

Більше того, ми отримали інформацію, що саме наша інформація була витребувана спецпрокурором Мюллером восени минулого року, і з тих пір, звичайно, це слідство ведеться виключно силами цього спеціально створеного підрозділу,

– додав Луценко.

Він зазначив, що в лютому поточного року звернувся через посольство Сполучених Штатів Америки до спецпрокурора Мюллера з пропозицією повного сприяння у цій справі аж до створення спільної групи розслідування.

"Наразі ми зробили все можливе, щоб ця справа і в нас, і в наших американських колег, розслідувалась згідно з чинним законодавством, у тому числі міжнародними конвенціями", – підсумував генеральний прокурор.