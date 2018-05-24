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ГПУ предложила США совместное расследование по делу Манафорта, — Луценко

20 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / 24 Канал4 справи

Украина предложила спецпрокуроруРоберту Мюллеру содействие в расследовании дела, в котором фигурирует Пол Манафорт.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в эфире "Голоса Америки".

"Могу заявить, что спекуляции вокруг так называемого замораживания дела Манафорта, которые раздавались от американского ведущего издания, а теперь и британской службы, также полностью не соответствуют действительности", – сказал глава ГПУ.

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По его словам, у ГПУ действительно есть производства, в которых фигурирует Манафорт.

Луценко добавил, что Украина провела ряд следственных действий и по меньшей мере 4 раза пригласила международной правовой помощи от американских коллег.

Более того, мы получили информацию, что именно наша информация была востребована спецпрокуроры Мюллером осенью прошлого года, и с тех пор, конечно, это следствие ведется исключительно силами этого специально созданного подразделения, 
– добавил Луценко.

Он отметил, что в феврале текущего года обратился через посольство Соединенных Штатов Америки в спецпрокурора Мюллера с предложением полного содействия в этом деле до создания совместной группы расследования.

"Сейчас мы сделали все возможное, чтобы это дело и у нас, и у наших американских коллег, расследовалось согласно действующему законодательству, в том числе международными конвенциями", – подытожил генеральный прокурор

Теги: Новости США ГПУ Юрий Луценко Новости Украины Пол Манафорт
Источник: 24 Канал
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